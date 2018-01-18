'Cani hiçbir indirimden yararlanmasın'

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Aysel- Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu’nun ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül'ün cesedini buldu. Olayla ilgili Eylül’ü arama çalışmalarına katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp tutuklandı.

Eylül Umutlu’yu kaçırıp tecavüz ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Murat Şahin Akyüz’ün yargılanmasına başlandı.Davanın bugünkü ilk duruşmasına Eylül'ün annesi Aysel Umutlu, babası Nurettin Umutlu ile yakınları katıldı. Katil zanlısı Murat Şahin Akyüz ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi'nden katıldı.

EYLÜL’E UYUŞTURUCU VERDİĞİ İDDİASI

Savcılığa verdiği ilk ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyen cani, buradaki savunmasında her gün uyuşturucu kullandığını, olay günü de uyuşturucunun etkisi ile çocuk oyun parkından Eylül'ü seçtiğini savundu.

Mahkeme başkanının "Kanında uyuşturucu madde çıkmadığı saptanmış. Buna ne diyorsun?" yönündeki soruya ise katil zanlısı hemen her gün uyuşturucu kullandığını savundu.

'CİNAYETİ TASARLAYARAK İŞLEDİ'

İstanbul Barosuna bağlı olan ailenin avukatı Erdem Keleş duruşmada bir konuşma yaparak öldürülen çocukta yapılan otopsi sonucu kanında birçok yabancı maddenin çıktığını, zanlının çocuğa uyuşturucu ve kas gevşetici ilaçlar verdiğini söyledi. Avukat Keleş, zanlının evden bavul ile çıktığını dolayısıyla işlenen tecavüz ve cinayetin tasarlanarak yapıldığını belirtti. Mahkeme, bazı adli tıp raporlarının toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

AİLE: BAŞKALARININ CANI YANMASIN

Eylül Umutlu'nun babası Nurettin Umutlu ise "Sanığın, bir başkasının canını yakmaması için hiçbir aftan, hiçbir şeyden yararlanmamasını, müebbet cezası almasını istiyoruz" dedi. Acılı baba "İdam yoksa da hiçbir aftan yararlanmaması için, bir başkasının canını yakmaması için ömür boyu müebbet istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" diyerek gözyaşı döktü.

'BİRDEN FAZLA YARDIMCISI VAR'

Ailenin Avukatı Erdem Keleş ise "Hepimiz Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Normalde bu celse bitecekti. Fakat Adli Tıp raporundan dolayı bu aşamada beklemek durumundayız. Mahkeme, az çok kararını bize göre pozitif yönde belirtti. Bizim bu aşamadan sonra beklediğimiz şey sanığı en ağır şekilde cezalandırıp, herhangi bir indirimden yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi yalnız başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de yasal prosedürleri başlatmak istiyoruz. Bizim beklentimiz bundan sonra sanığın eylemi tasarlayarak yaptığının ve daha önce de planladığının bizim tarafımızdan ortaya konulmasıyla en iyi şekilde, en yüksek dereceden ceza almasıdır. Bu aşamadan sonra takdir mahkemenin dedi.