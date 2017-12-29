Hiç yoktan 120 TL pil parası çıkardı

Apple’ın eski iPhone modellerinde yapılan testlerde iPhone’ların hızını bilerek düşürdüğü ortaya çıktı. Bunu en iyi gösteren test ise iPhone 6’da yapıldı. Bataryasını yenilemeyen iPhone 6 kullanıcılarının işlemci gücü 600 Mhz olarak çalışıyor. Ancak kullanıcılar bu bataryayı değiştirdiğinde hız 1400 Mhz’ye çıkıyor. Yapılan testlerden sonra Apple, iPhone’ları bilerek yavaşlattığını kabul etti ve özür diledi. Ancak özür dilemesinin yanı sıra bataryasını yenilemek isteyen kullanıcılara indirim yaptı. ABD’de 79 dolar bataya ücretini 29 dolara indirdi. Türkiye’de ise 319 TL’den 120 TL’ye inmesi bekleniyor. Apple’ın bu hamlesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Şirketin, hiç yoktan batarya parası çıkardığı belirtildi. Apple’dan yapılan açıklamada, “Ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini düşürmek için hiçbir şey yapmadık. Hedefimiz her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yapmaktır. Bu işimizin büyük bir parçası. Ne hissettiğinizi anlıyoruz. Özür dileriz.”

Apple’a 1 trilyon dolarlık dava açıldı. Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise rekor tazminat istedi. Mailyan, 999 milyar 999 milyon 999 bin dolarlık (4 trilyon TL) talep ediyor.