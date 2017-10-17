Hiç tarih çözmeden arkeoloji seçilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve YÖK programların puan türleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu konuyu merak eden adaylar, sosyal medyada tartışma başlattı. Adaylar, haziran ayının bir cumartesi sabahı Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek. Ardından iki saat sonra ikinci oturum sınavına katılacaklar.



FELSEFE BİLMEYEN HUKUKÇU

Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nda (YGS) her bölüm Türkçe, matematik, sosyal bilimler (tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi) ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) testlerini çözüyordu. Yenisinde ise herkes sadece Türkçe ve matematik çözecek. İkinci aşamada ise alan testleri yapılacak. Uzmanlar bu durumu, “Coğrafya bilmeyen doktor, felsefe bilmeyen hukukçu yetişecek” diyerek eleştirmişti. Eğer puan türleri değiştirilmezse ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Örneğin, bir eşit ağırlık öğrencisi ilk oturumda Türkçe ve matematik, ikinci oturumda matematik ile Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1’den sorumlu. Tarih ve felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) soruları olan testleri çözmeyebilecek. Bu durumda adayların müzecilik, arkeoloji gibi bölümler için sınavda tarih çözmesine gerek kalmayacak.