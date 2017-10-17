Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Hiç tarih çözmeden arkeoloji seçilebilecek

    Hiç tarih çözmeden arkeoloji seçilebilecek

    Esra ÜLKAR
    17.10.2017 - 22:28 | Son Güncelleme:

    YENİ üniversite sınavının ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi’nin sadece Türkçe ve matematikten oluşması; bazı adayların hiç tarih, felsefe grubu sorularını yanıtlamayacak olması tartışmalara neden oldu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve YÖK programların puan türleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu konuyu merak eden adaylar, sosyal medyada tartışma başlattı. Adaylar, haziran ayının bir cumartesi sabahı Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek. Ardından iki saat sonra ikinci oturum sınavına katılacaklar.

    FELSEFE BİLMEYEN HUKUKÇU
    Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nda (YGS) her bölüm Türkçe, matematik, sosyal bilimler (tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi) ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) testlerini çözüyordu. Yenisinde ise herkes sadece Türkçe ve matematik çözecek. İkinci aşamada ise alan testleri yapılacak. Uzmanlar bu durumu, “Coğrafya bilmeyen doktor, felsefe bilmeyen hukukçu yetişecek” diyerek eleştirmişti. Eğer puan türleri değiştirilmezse ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Örneğin, bir eşit ağırlık öğrencisi ilk oturumda Türkçe ve matematik, ikinci oturumda matematik ile Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1’den sorumlu. Tarih ve felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) soruları olan testleri çözmeyebilecek. Bu durumda adayların müzecilik, arkeoloji gibi bölümler için sınavda tarih çözmesine gerek kalmayacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri