Hiç devlet ihalesi almadım

FERKO Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, Türkiye’nin yurtdışında ilk iş yapan müteahhitlerinden biri. 1973 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra şirketini kuran Meriçten, 1978 yılında yurtdışında müteahhitliğe başladı. 40 yıldır inşaat sektöründe olan Ferit Meriçten bugüne kadar hiçbir devlet ihalesi almadı. Son dönemde İstanbul’un en dikkat çekici projelerini hayata geçiren Ferko’nun kurucusu Ferit Meriçten aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinden. Eylül ayında yapılacak Contemporary İstanbul’un da sponsorlarından olan Meriçten’in ofisi de sanat galerisi gibi.

İnşaat mühendisisiniz. Hep kendi işinizde çalıştınız, hep işinizin patronu oldunuz değil mi?

1973’te üniversiteden mezun oldum. Mezuniyetten bir yıl sonra kendi şirketimi kurdum. 1978’de yurtdışı müteahhitliğine başladım. Yurtdışında ilk işimizi aldığımız ülke Suudi Arabistan’dı. Halen Türkmenistan’da işlerimiz var. 40 yıla yakın bir süre yurtdışında müteahhitlik işleriyle uğraştım. Aynı zamanda da Türkiye’ye yatırım yaptım. Ana iş faaliyet alanımız hep inşaat oldu.

Bugüne kadar ne kadar büyüklükte iş yaptınız?

Aslında hesaplaması çok kolay değil. Bugüne kadar 700 bin metrekareye yakın ofis binası inşa ettik. Bizim projelerimiz hep özel işler oldu. Ferko 1990’da kuruldu, bugüne kadar hiç devlet ihalesi almadık. 1.5 milyar dolar’lık bir büyüklüğün üzerinde iş yapmışızdır.

Siz odaklanmayı seven bir işadamı olmalısınız. Başka alanlarda yatırımı hiç düşünmediniz mi?

Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat ve yan sanayisinin büyüklüğüyle istihdam yaratıyor. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri uzmanlaştığımız bir alan oldu. Türkiye için ayrıca bir başarı öyküsü, çok sayıda şirket yurtdışında da faaliyet gösteriyor. Başka alanlarda yatırımlarımız olmasına rağmen en iyi bildiğimiz işte kendimizi geliştirmeyi hep doğru buldum.

Yurtdışındaki işleriniz ne durumda? Arap Baharı, petrol fiyatlarındaki düşüş, Rusya krizi müteahhitlik şirketlerini etkiledi…

Biz Libya’daki 2 şantiyemizi kapamıştık. 4 yıldır da açamadık. Azerbaycan’daki işlerimizi noktaladık. Haydar Aliyev döneminde çok iyi işler yapmıştık ancak bu işlerin devamı İlham Aliyev döneminde mümkün olmadı. 2016’da petrol fiyatlarının düşmesi tüm dünyayı etkiledi. Suriye, Irak, Yemen, Suudi Arabistan gerginlikleri, İran’ın ambargoları, Libya’nın 4-5 yıldır durması herkesi etkiledi. Biz Rusya’da da yokuz.

Türkiye’deki işleriniz ise son hızıyla devam ediyor. 2016’da yaşananlar işlerinizi etkilemedi mi?

Projelerimiz iyi gidiyor. Frene basmadık Türkiye’de. Kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Lokasyonlarımız çok iyi.

Artık sizin işleriniz için en önemli noktalardan biri bu oldu. Şehrin merkezinde ve cazibe noktalarında iş yapmak, arsa bulmak...

Sanırım zamanında yaptığım en iyi iş bu. Arsa toplamak. Levent projemiz Levent’in göbeğinde. Levent’in son kalan en büyük arsasıydı. Göktürk’te ise projelerimiz oldu, yeni işlerimiz de başlıyor. Göktürk’te arsa topladığımda herkes “delirdin mi?” diye bakıyordu. Ben hiçbir zaman havaalanının Silivri’ye yapılacağına inanmadım. Bence o dönemde o taraflardaki arsaların satışı için spekülasyon yapıldı. Ben o dönemde Göktürk’te arsa aldım. Aynı şekilde Kağıthane’de de 5 fabrika aldım. Şimdi baktığımızda bu yatırımların ne kadar değerlendiğini görüyoruz. Bizim sektörde iş en iyi, yeni teknoloji inşaatları yapmak kadar doğru yere doğru zamanda yatırımı yapmaktır.

ÜNLÜ MİMAR NORMAN FOSTER’LA ÇALIŞTI

Dünyanın en ünlü mimarlarından Norman Foster’ın imzasını taşıyor Levent Signature. Bu nasıl oldu?

İstanbul’daki en kapsamlı ve büyük projesi Norman Foster’ın. Biz arsayı Amerikan Fonu’ndan aldık. Onlar projeye başlamışlardı, biz de devam ettik. Çok iyi bir Türk mimarının fiyatının 5 misli Norman Foster ama özelliği var. Işığı ve mekanları iyi kullanmasıyla biliniyor. Bugün baştan sıfırdan başlasam, zor derim. Bugünkü koşullar olsaydı Türk mimar tercih ederdim. Ama onlar anlaşmış olunca devam ettim. Zorlandığımız noktalar oldu. Türkiye’de ilk defa yapılanlar oldu. 3.60- 2.80’e paneller yapmış. Türkiye’de yok o profiller Almanya’da kesildi, geldi. Çok zaman aldı. Rüzgarlı bir yerde her biri 600 kiloluk panelleri vinçlerle çekmek hiç kolay olmadı. Projemiz 8 ay önce pazar işi iş yapsaydık biterdi.

Projeye adım attığınızda ilk dikkat çeken farklılık ne?

Tık yok. Levent’in yoğun trafiğinden arınmış bir bina ve her yerde gün ışığı var.

Satışlar nasıl gitti?

Azerbaycan 1000 metrekarelik yer aldı, Azerbaycan Kültür ve Sanat Merkezi kuruluyor. FİBA Holding geliyor binamıza. Yemeksepeti geliyor. MESS geliyor. Satışlar da kiralamalar da iyi gitti.

FERİT MERİÇTEN KİMDİR?

FERİT Meriçten, İzmir’in eski Borsa Başkanları’ndan Filibeli Ferit Bey’in torunu. Bornova Anadolu Lisesi mezunu olan Ferit Meriçten, İzmir Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak Mer Turizm’in ortağı ve genel müdürü olan meriçten, Yalı Turizm ve Yatırım’ın ortağı oldu. Kastamonu Holding’in yatırım ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduktan sonra 1990’da da Ferko’yu kurdu. Göktürk Spor Kulübü’nün Başkanı olan Ferit Meriçten, sanat ve spor tutkunu.

REFİK ANADOL’UN RÜZGÂRI KULELERDE ESECEK

Ferko, Contemporary İstanbul çerçevesinde medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol’u sanatseverlerle buluşturacak. Data painting eseri; “Wind of İstanbul” Ferko Signature’da sergilenecek. Anadol, “Wind of İstanbul” eserinde İstanbul’daki rüzgar bilgilerini yaklaşık 3x6 metrelik dijital bir tabloya sürekli değişen, interaktif resimler olarak yansıttı. Sanatçı, bu eseri için bir yıl boyunca Atatürk Havaalanı’ndan toplanan 10 saniyelik aralıklarla zaman ve sıcaklık ile beraber rüzgar hızı, yönü ve şiddeti bilgilerini okumak, analiz etmek ve görselleştirmek için bir dizi yazılım geliştirdi. Ortaya çıkan sanatsal çalışma, İstanbul’un belirgin rüzgar karakteristiğine odaklanan 4 dinamik bölümden oluşuyor.

SANATI VE SPORU DESTEKLİYOR

SİZİN hayatınızda sanat ve spor var.

Spor ve sanatla çok ilgiliyim. 2 oğlum ve bir kızım var. Çocuklarım yönetimde etkili olmaya başladıklarından beri kendi zevklerime daha çok zaman ayırabiliyorum. Yıllardır hem sporcu hem de idareci olarak sporun içindeyim. Göktürk Spor Kulübü’nün başkanıyım, Ferko olarak da Kastamonu Kadın Basketbol takımının sponsoruyuz. Bir dönem Golf Federasyonu’nun yönetim kurulunda görev yaptım. 23 sene boyunca da Türkiye Boks Federasyonu’nun başkan yardımcısı ve Avrupa Boks Birliği yöneticisiydim.

Ve de sanat var hayatınızda. Kaç eseriniz olmuştur?

1983 yılından beri sanat eserlerini topluyorum. Ciddi bir sanat koleksiyonum var. Güngör Taner’den aldığın ilk eseri evimin baş köşesine astım. En az sanat kadar sevdiğim bir başka şey model araba toplamak. Yalnız Türkiye çapında değil, ülke sınırları dışında da önemli sayılabilecek bir model araba koleksiyonum var. Koleksiyonumda 1700’e yakın aracım var.