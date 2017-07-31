Hibeden faydalandı işinin patronu oldu

Hayatını şantiyelerde çalışarak kazanan ayaklarından yüzde 40 engelli Yılmaz Adıyaman, Kırşehir’de beton direk ve bahçe direği imalatı yapan kimsenin olmamasından da etkilenerek Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından engellilere sunulan hibe için proje hazırladı. Projesi kabul edilen Yılmaz Adıyaman, şimdi kendi işinin patronu oldu. Kendisi gibi engelli raporu olan herkesin benzer hibe programları ile iş sahibi olabileceğini söyleyen Yılmaz Adıyaman, “Sunduğum proje kabul edildi. Ben de iş yerimi açtım. Kendime yardımcı personel arıyorum” dedi.