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Hibeden faydalandı işinin patronu oldu

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 21:43Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:43

KIRŞEHİR’de yaşayan engelli Yılmaz Adıyaman, engellilere verilen hibeden faydalanarak kendi işinin patronu oldu.

Hayatını şantiyelerde çalışarak kazanan ayaklarından yüzde 40 engelli Yılmaz Adıyaman, Kırşehir’de beton direk ve bahçe direği imalatı yapan kimsenin olmamasından da etkilenerek Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından engellilere sunulan hibe için proje hazırladı. Projesi kabul edilen Yılmaz Adıyaman, şimdi kendi işinin patronu oldu. Kendisi gibi engelli raporu olan herkesin benzer hibe programları ile iş sahibi olabileceğini söyleyen Yılmaz Adıyaman, “Sunduğum proje kabul edildi. Ben de iş yerimi açtım. Kendime yardımcı personel arıyorum” dedi.

Etiketler: Yılmaz Adıyaman , Kırşehir , gazetehaberleri
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