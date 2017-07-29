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HGS'deki hatalı cezalar iptal edildi

Hürriyet Haber
29 Temmuz 2017 - 11:00Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:47

Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki hatalar nedeniyle kesilen para cezaları vatandaşları mağdur ediyordu, Kamu Denetçiliği Kurumu olaya müdahale ederek cezaların iptal olmasını sağladı.

Sabah'ın haberine göre Kamu Denetçiliği Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) hatalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi talebiyle şikâyet başvurularını, idareyle yaptığı görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Vatandaşların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün HGS sistemindeki hatalar sebebiyle taraflarına kesilen idari para cezalarının iptali için yaptıkları itirazlara cevap alamadıklarını söyleyerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı.

Kurum yetkilileri, konuyla ilgili şikâyetleri gerekli makamlara ilettikten sonra verilen tavsiye niteliğindeki kararla birlikte hatalı para cezalarının iptal edildiğini açıkladı.

 

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Etiketler: Kamu Denetçiliği Kurumu Karayolları Genel Müdürlüğü , Hızlı Geçiş Sistemi , HGS , son dakika
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