HGS ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır? HGS online ceza ödeme

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya mevcut HGS veya OGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya

AĞIR VASITA ARAÇLARDA HGS

Ağır vasıta araçlar, maksimum aks(dingil) sayısına göre tek bir HGS etiketi alacaklardır. Geçiş sırasında dingil kaldırılırsa sistemde ‘’Akıllı Sınıflandırma’’

HGS-OGS ABONE ŞERİTLERİ

14 Mayıs 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi gereğince “Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır.