HGS bakiye ve ceza sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

HGS bakiye sorgulamak için; e-devlet, PTT, telefon ve bankalar aracılık eder. Bunlatrın hiçbirine gerek kalmadan bankalara verilecek otomatik ödeme talimatı ile de bakiyenin yetersiz kalması durumunun önüne geçilebilir. HGS kullanan sürücüler, kartlarında yeterli bakiye bulundurmak zorundadırlar. Bakiye olmadan yapılan geçişlerde ihlali meydana gelir ve cezalı geçiş ücreti uygulanır. Sürücüler, kartlarında ne kadar para kaldığını ve cezalarını e-devlet sistemi, telefon, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla sorgulayıp öğrenebilirler. Banka şubelerine verilecek otomatik ödeme talimatlarıyla birlikte bu işlem daha kolay hale getirilebilir.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HGS BAKİYE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

HGS bakiye sorgulaması için 4 farklı seçenek vardır;

e-devlet üzerinden; kişisel e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü bağlantısı açılır. Ardından ‘’Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri’’ bağlantısına girilerek kolaylıkla HGS bakiye sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Telefon ile; telefon aracılığı ile HGS bakiye sorgulaması yapmak isteyen araç sahipleri, 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonları tuşlayarak bilgilerini vermeleri halinde sorgulamayı yapabilirler.

PTT aracılığı ile; PTT üzerinden HGS sorgulamasını yapmak isteyen kişiler; PTT internet sitesi üzerinden, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ sayfasına tıkladıktan sonra aracın plakası, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası bilgilerinden birisi ile sorgulamayı gerçekleştirebilirler. Bankalar üzerinden; HGS bakiye sorgulaması bankalar üzerinden yapmak isteyen araç sahipleri, bu işlemi müşteri temsilcileri, şubeler ve mobil uygulamalar aracılığı ile yapabilirler.

HGS BAKİYE YÜKLEME NEREDEN YAPILIR?

HGS kartına bakiye yüklemesi yapmak isteyen araç sahipleri bu işlemi; PTT şubeleri ve bankalar aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

HGS ÜRÜNÜM VAR GEÇİŞLERİMDE KAÇAK UYARISI ALIYORUM NEDEN?

Aracınız metalik cama sahip olabilir ;Aracınızın kullanım kılavuzundan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Metalik cama sahip ise yeni bir HGS ürünü alarak HGS Etiketinizi aynanın arkasındaki ve çerçevesindeki siyah noktalı alana konumlandırınız Aracınız metalik cama sahip değilse ;Etiketinizin deforme olup olmadığını, etiketinizin kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde aracınıza yapıştırıldığını kontrol ediniz ve aracınızın ön camında film olmamasına dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen sorunlara sahip değilseniz ve etiketinizin çalışmadığını düşünüyorsanız otoyol üzerindeki PTT işyerlerinden etiketinizi kontrol ettirebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

HGS ÜRÜN BAKİYEMİ VE GEÇİŞLERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

0 850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Belirtilen internet adresine üye olarak kullanıcı hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz. HGS geçiş ve ihlal bilgilerine ait tüm düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS geçişlerinizle ilgili bu taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz veya 0 850 460 60 60 KGM HGS Çağrı Merkezine iletebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına hgsmusteri.ptt.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ SAYFASINA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Müşteri hizmetleri sayfasına üye olabilmek için HGS ürününü aldığınız TC kimlik numarası üzerinden ya da vergi numarası üzerinden satışı gerçekleştirilen HGS ürün numarası ile kayıt olabilirsiniz. HGS ürün sahibi değilseniz sisteme kayıt gerçekleştirilememektedir.

ARABAMI SATTIM HGS ÜRÜNÜMÜ NE YAPMALIYIM?

HGS Etiket tipi ürünler için HGS Etiketinizi PTT merkez ve işyerlerinden iptal ettirerek yeni bir ürün alabilirsiniz, eski ürün içindeki bakiyeyi gerekli kontroller gerçekleştirildikten 7 gün sonra yeni ürününüze aktarılabilmektedir. Yeni ürün almak istemiyorsanız iptal ettirdiğiniz ürününüz içindeki bakiyeyi 1 ay sonra PTT merkezlerinden alabilirsiniz. Satılan araç üzerindeki etiket iptal edilerek etiket araç camından çıkartılmalıdır. İptal işlemi için HGS ürün sahibinin PTT merkez ve şubelerine şahsi başvurusu gerekmektedir.HGS kart tipi ürünler için ürün iptal edilmeden plaka güncelleme işlemi gerçekleştirilerek, kart tipi HGS ürününü kullanmaya devam edebilirsiniz veya yeni bir plaka üzerine güncellenmeyecekse PTT merkezlerinden "Plaka Sıfırlama" işlemi yaptırarak ileride başka plakaya güncellemek üzere bekletebilir ve kartlarınızın zayi olmasını engelleyebilirsiniz. Bankadan alınan ürünler için detaylı bilgileri bankanızdan alabilirsiniz.

HGS ÜRÜNÜME OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VEREBİLİR MİYİM?

Posta çeki hesabı üzerinden ya da PTT bonus kart üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bankadan otomatik ödeme talimatı verebilmek için ürününüzü bankadan almalısınız. Verilen bilgiler PTT'den satılan ürünler için geçerlidir, bankadan ürün aldıysanız bankanızla görüşmelisiniz.

HGS KART VE ETİKETİNİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANABİLİR MİYİM?

HGS sistemi plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapmaktadır etiketin ya da kartın farklı araçlar üzerinde kullanılmasına izin verilmemektedir.

HGS ÜRÜNÜ ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

HGS ÜRÜNÜMDEN YENİ ALDIĞIM HGS ÜRÜNÜME AKTARIM GERÇEKLEŞTİREBİLİR MİYİM?

PTT'den satılan ürünler için PTT işyerlerine giderek eski ürününüz içindeki bakiyenin yeni ürününüze aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bakiyeniz 7 (yedi) gün sonra sistem tarafından hesabınıza eklenmektedir. Bankalardan aldığınız ürünler için bankanızla görüşmelisiniz.