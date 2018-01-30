HGS bakiye sorgulama ve ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır?

HGS bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. HGS bakiye sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden artık çok kolay. Ceza yiyip yemediklerini merak eden ve köprü geçişlerinde bakiye sıkıntısı yaşamak istemeyen vatandaşlar için HGS bakiye sorgulama işleminin ayrıntıları.

HGS bakiye sorgulama işlemi bir çok farklı resmi kanaldan yapılabiliyor. Bunlar; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar ile yapılabilir. Araç sahipleri HGS kartları için en çok tercih ettikleri seçenek olarak e-devlet'i görüyor. PTT ile HGS bakiye sorgulama; PTT resmi internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından, istenen bilgiler yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Telefon ile HGS bakiye sorgulaması; 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonlardan yapılabilir.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlalli geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir.

HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.

HGS KARTI/ETİKETİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS, plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapar. Bu nedenle de kartın/etiketin farklı araçlarda kullanılmasına izin verilmez. Aracını satan sürücüler ise PTT şubelerinden HGS kartlarını iptal ettirmelidir. İptal ettirilen kartta bulunan bakiyeler daha sonra yeni karta aktarılabilir.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HGS İHLAL SORGULAMA

Hızlı Geçiş Sistemi ile birlikte trafikte büyük bir sorun haline gelen ve trafikteki yoğunluğun en temel ve en önemli kaynaklarından birisi haline gelen OGS ve KGS gibi ücretli geçiş sistemlerinde araç sürücülerinin araçlarını durdurarak, kart okutma çilesinden tamamen kurtulabilmelerine ve trafiğin önemli ölçüde rahatlaması sağlanıyor.

İnternet üzerinde HGS bakiye sorgulama işlemleri son derece pratik bir şekilde yapılabilirken, öncelikle sisteme üye olunması gereklilik arz ediyor. Vatandaş PTT HGS Müşteri Hizmetleri web sayfasında yer alan üye girişi kısmındaki ‘yeni üye’ seçeneği ile üyelik ekranına ulaşabiliyor.

Burada ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘e-posta adresi’ ile birlikte yeni bir şifre bilgisini girerek, üyeliğini tamamlayabiliyor. Üyelik işlemlerinin ardından vatandaş, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, HGS bakiye sorgulama yapabiliyor.

HGS sorgulama | HGS geçiş ihlali ve HGS bakiye sorgulama

HGS bakiye sorgulamayla HGS kart ve etiketindeki güncel durumu kolayca takip edebilmek mümkün hale geliyor. Herhangi bir durumda yapılan HGS ücretli geçiş gişelerindeki yasadışı geçişleri de yine bu ekranda kolaylıkla online HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi ile öğrenebilme imkanı bulunuyor.

Özellikle de vatandaşın PTT HGS Müşteri Hizmetleri web sayfasında kolaylıkla günün her saatinde, internete erişim sağlayabildiği her yerde yapabildiği online HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi için sisteme üye olunması zorunluluğu bulunmuyor. HGS geçiş ihlali sorgulama işlemlerini vatandaş, ‘Geçiş İhlali Sorgula’ penceresinden sadece araç plaka bilgisini girerek, gerçekleştirebiliyor.