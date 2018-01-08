HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS işlemleri

HGS bakiye ve geçiş ihlali sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. HGS bakiye sorgulamak için; e-devlet, PTT, telefon ve bankalar HGS sorgulama işlemlerinize aracılık eder. Bunların hiçbirine gerek kalmadan bankalara verilecek otomatik ödeme talimatı ile de bakiyenin yetersiz kalması durumunun önüne geçilebilir. Peki, HGS bakiye ve geçiş ihlali sorgulama işlemi nasıl yapılır?

HGS bakiye sorgulamak için; e-devlet, PTT, telefon ve bankalar HGS sorgulama işlemlerinize aracılık eder. Bunların hiçbirine gerek kalmadan bankalara verilecek otomatik ödeme talimatı ile de bakiyenin yetersiz kalması durumunun önüne geçilebilir.

HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

HGS bakiye sorgulama işlemi dört farklı yoldan yapılabilir. Bunlar; E-Devlet ile sorgulama, bankalar aracılığı ile sorgulama, PTT ile sorgulama ve telefon ile sorgulamadır. Telefon ile sorgulama yapmak isteyenler, 0580 460 60 60 numaralı telefonu ya da 444 1 778 numaralı telefonu arayarak kalan bakiyelerini öğrenebilirler.

E-Devlet üzerinden sorgulama için, sisteme giriş yaparak e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü bağlantısına girmelidir. Bu bölümden de ‘’Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile HGS bakiyesi sorgulanabilir.Bankalar ile HGS bakiyesi sorgulama, bankaların mobil uygulamaları, şubeleri ve müşteri temsilcisi ile öğrenilebilir. PTT ile bakiye sorgulaması için ise PTT resmi internet sitesine girilmelidir. Ardından HGS bakiye sorgulaması bağlantısı açılarak T.C. kimlik numarası, vergi numarası, aracın plakası, pasaport numarası bilgilerinden birisi ile sorgulama gerçekleştirilebilir. HGS bakiye yüklemeleri, PTT şubelerinden ya da bankalardan yapılabilir.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

HGS CEZASI NASIL SORGULANIR?

HGS bakiyesi olmadan, ihlalli geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir.

E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir.

HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.

HGS KARTI/ETİKETİ FARKLI ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS, plakaya tanımlı tek hesap üzerinden ücretlendirme yapar. Bu nedenle de kartın/etiketin farklı araçlarda kullanılmasına izin verilmez. Aracını satan sürücüler ise PTT şubelerinden HGS kartlarını iptal ettirmelidir. İptal ettirilen kartta bulunan bakiyeler daha sonra yeni karta aktarılabilir.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HGS BAKİYE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

HGS bakiye sorgulaması için 4 farklı seçenek vardır;

e-devlet üzerinden; kişisel e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü bağlantısı açılır. Ardından ‘’Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri’’ bağlantısına girilerek kolaylıkla HGS bakiye sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Telefon ile; telefon aracılığı ile HGS bakiye sorgulaması yapmak isteyen araç sahipleri, 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonları tuşlayarak bilgilerini vermeleri halinde sorgulamayı yapabilirler.

PTT aracılığı ile; PTT üzerinden HGS sorgulamasını yapmak isteyen kişiler; PTT internet sitesi üzerinden, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ sayfasına tıkladıktan sonra aracın plakası, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası bilgilerinden birisi ile sorgulamayı gerçekleştirebilirler. Bankalar üzerinden; HGS bakiye sorgulaması bankalar üzerinden yapmak isteyen araç sahipleri, bu işlemi müşteri temsilcileri, şubeler ve mobil uygulamalar aracılığı ile yapabilirler.