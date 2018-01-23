HGS bakiye sorgulama işleminde kolay yöntem! HGS cezası nasıl sorgulanır?

HGS bakiye, ceza sorgulama işlemi e-Devlet ve PTT tarafından kolay sorgulanabiliyor. Vatandaşlar araçlarında kullandıkları HGS cihazlarını köprüler ve otoyollardan geçmek için kullanıyorlar. Geçiş esnasında ceza yememek isteyen vatandaşlar HGS bakiye sorgulama işlemini oldukça merak ediyorlar. İşte, HGS hakkında tüm detaylar.

HGS BAKİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

HGS bakiye sorgulama; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar aracılığı ile yapılabilir. Kullanıcılar tarafından en fazla kullanılan seçenek, e-Devlet uygulamasıdır. e-Devlet ile HGS bakiye sorgulaması, turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. e-Devlet girişi yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından PTT Genel Müdürlüğü menüsü açılır. Menüde bulunan ‘’HGS bakiye sorgulama’’ seçeneği ile sorgulama yapılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TELEFONDAN HGS NASIL SORGULANIR?

PTT ile HGS bakiye sorgulama, ptt.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından kalan bakiye bilgisine ulaşılabilir. Bankalar aracılığı ile sorgulama; bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından yapılabilir. Telefon ile HGS sorgulama ise; 0580 460 60 60 ya da 444 1 778 numaralı telefonlardan gerçekleştirilebilir.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA İÇİN TIKAYINIZ

HGS CEZASI SORGULAMA

HGS ceza sorgulaması, e-Devlet uygulamasından ve PTT internet sitesinden yapılabilir. e-Devlet ile sorgulama için, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü menüsü açılır. ‘’HGS Geçiş İhlalli Geçiş’’ bağlantısı üzerinden sorgulama gerçekleştirilebilir. Ceza ödemeleri ise; internet bankacılığında, banka şubelerinden ve mobil uygulamalardan yapılabilir.

HGS KARTI BAŞKA ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS kartları plakaya tanımlı olduğu için ücretlendirmeler de plakaya yapılır. HGS kartları başka araçlar için kullanılamaz. İhlalli geçiş sonrasında sürücüler 15 gün içinde HGS abonesi olur ya da HGS kartlarına bakiye yüklerlerse ceza ödenmez. HGS kartına 15 gün içerisinde bakiye yüklenmezse, tebligat işlemi başlatılır ve sürücülere 11 kat ceza kesilir.