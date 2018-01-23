Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>HGS bakiye sorgulama işleminde kolay yöntem! HGS cezası nasıl sorgulanır?

    HGS bakiye sorgulama işleminde kolay yöntem! HGS cezası nasıl sorgulanır?

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 18:23 | Son Güncelleme:

    HGS bakiye sorgulama işlemi için detaylar sürücü adayları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yüz binlerce araç sahibi vatandaş, araçlarında kullandıkları HGS cihazının bakiyesini öğrenmek istiyorlar. HGS bakiye sorgulama işlemi birçok yoldan kolayca bir şekilde halledilebiliyor. İşte, HGS bakiye sorgulama sayfası.

    HGS bakiye, ceza sorgulama işlemi e-Devlet ve PTT tarafından kolay sorgulanabiliyor. Vatandaşlar araçlarında kullandıkları HGS cihazlarını köprüler ve otoyollardan geçmek için kullanıyorlar. Geçiş esnasında ceza yememek isteyen vatandaşlar HGS bakiye sorgulama işlemini oldukça merak ediyorlar. İşte, HGS hakkında tüm detaylar.

    HGS BAKİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    HGS bakiye sorgulama; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar aracılığı ile yapılabilir. Kullanıcılar tarafından en fazla kullanılan seçenek, e-Devlet uygulamasıdır. e-Devlet ile HGS bakiye sorgulaması, turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. e-Devlet girişi yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından PTT Genel Müdürlüğü menüsü açılır. Menüde bulunan ‘’HGS bakiye sorgulama’’ seçeneği ile sorgulama yapılabilir.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TELEFONDAN HGS NASIL SORGULANIR?

    PTT ile HGS bakiye sorgulama, ptt.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından kalan bakiye bilgisine ulaşılabilir. Bankalar aracılığı ile sorgulama; bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından yapılabilir. Telefon ile HGS sorgulama ise; 0580 460 60 60 ya da 444 1 778 numaralı telefonlardan gerçekleştirilebilir.

    HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA İÇİN TIKAYINIZ

    HGS CEZASI SORGULAMA

    HGS ceza sorgulaması, e-Devlet uygulamasından ve PTT internet sitesinden yapılabilir. e-Devlet ile sorgulama için, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü menüsü açılır. ‘’HGS Geçiş İhlalli Geçiş’’ bağlantısı üzerinden sorgulama gerçekleştirilebilir. Ceza ödemeleri ise; internet bankacılığında, banka şubelerinden ve mobil uygulamalardan yapılabilir.

    HGS KARTI BAŞKA ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

    HGS kartları plakaya tanımlı olduğu için ücretlendirmeler de plakaya yapılır. HGS kartları başka araçlar için kullanılamaz. İhlalli geçiş sonrasında sürücüler 15 gün içinde HGS abonesi olur ya da HGS kartlarına bakiye yüklerlerse ceza ödenmez. HGS kartına 15 gün içerisinde bakiye yüklenmezse, tebligat işlemi başlatılır ve sürücülere 11 kat ceza kesilir.

    Etiketler: son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri