Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), sürücülerin otoyol ve köprülerden daha hızlı geçiş yapmasını sağlar. Böylece trafikte oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmiş olur. Geçişlerde sıkıntı yaşamamak isteyen vatandaşlar ise hesaplarında ne kadar bakiye kaldığını sorguluyorlar. Peki, HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar.

HGS bakiye sorgulamak için; e-devlet, PTT, telefon ve bankalar aracılık eder. Bunların hiçbirine gerek kalmadan bankalara verilecek otomatik ödeme talimatı ile de bakiyenin yetersiz kalması durumunun önüne geçilebilir. HGS kullanan sürücüler, kartlarında yeterli bakiye bulundurmak zorundadırlar. Bakiye olmadan yapılan geçişlerde ihlali meydana gelir ve cezalı geçiş ücreti uygulanır. Sürücüler, kartlarında ne kadar para kaldığını ve cezalarını e-devlet sistemi, telefon, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla sorgulayıp öğrenebilirler. Banka şubelerine verilecek otomatik ödeme talimatlarıyla birlikte bu işlem daha kolay hale getirilebilir.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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HGS BAKİYE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

HGS bakiye sorgulaması için 4 farklı seçenek vardır;

e-devlet üzerinden; kişisel e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra, e-Hizmetler bölümünden PTT Genel Müdürlüğü bağlantısı açılır. Ardından ‘’Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri’’ bağlantısına girilerek kolaylıkla HGS bakiye sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Telefon ile; telefon aracılığı ile HGS bakiye sorgulaması yapmak isteyen araç sahipleri, 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonları tuşlayarak bilgilerini vermeleri halinde sorgulamayı yapabilirler.

PTT aracılığı ile; PTT üzerinden HGS sorgulamasını yapmak isteyen kişiler; PTT internet sitesi üzerinden, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ sayfasına tıkladıktan sonra aracın plakası, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası bilgilerinden birisi ile sorgulamayı gerçekleştirebilirler. Bankalar üzerinden; HGS bakiye sorgulaması bankalar üzerinden yapmak isteyen araç sahipleri, bu işlemi müşteri temsilcileri, şubeler ve mobil uygulamalar aracılığı ile yapabilirler.

HGS ÜRÜN BAKİYEMİ VE GEÇİŞLERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

0850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. HGS hesabınızla ilgili bakiye ve geçiş bilgilerine ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Belirtilen internet adresine üye olarak kullanıcı hesabınızla ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz. HGS geçiş ve ihlal bilgilerine ait tüm düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, HGS geçişlerinizle ilgili bu taleplerinizi hgs@kgm.gov.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz veya 0 850 460 60 60 KGM HGS Çağrı Merkezine iletebilirsiniz. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına hgsmusteri.ptt.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.