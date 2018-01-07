Heykeli dikildi

Heykelin açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İsmet Sezgin’in kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, bir dönem birlikte görev yaptığı eski milletvekili Behiç Tozkoparan’la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Heykeltıraş Mustafa Tuncay’a teşekkür eden Ayşe Rennan Sezgin, “Babam hayattaki en büyük zenginliğin dost biriktirmek olduğunu söylemişti. Ne mutlu ona ki çok dost biriktirmiş. Ne mutlu bize ki bu birikimlerine şahitlik ediyoruz” dedi.



