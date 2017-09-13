Heykel talimatı

2019 MART OLMAZSA OLMAZIMIZ

“KARDEŞLERİM unutmayın dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Belediyelerdeki başarımız 2019 yılında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde istediğimiz neticeyi alabilmemizin en başta gelen şartlarından biridir. Mart 2019 bizim için adeta olmazsa olmazdır. Onun için aday olacak ve mevcut belediye başkanlarımız hedefi 2019’un martına değil, 2019’un kasımına koymalıdır. Belediyelerimiz hakkında en ufak bir spekülasyona fırsat vermeyecek şekilde çalışmalıyız.

DEDİKODULARIN KALKMASI İÇİN

Şehirlerdeki, ilçelerdeki, beldelerdeki bütün dedikoduların ortadan kalkması için belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize çok büyük işler düşüyor. Böylesine kritik bir yol ayrımında hiçbirimizin hesabi düşünmeye, nefsimizin peşine takılmaya hakkımız bulunmuyor. Açık ve net konuşacağım. Bu yolda küsmek, darılmak, hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek hiçbir arkadaşıma kesinlikle yakışmaz. Bu dönemde AK Parti’ye zarar verecek her tutum, her söz Türkiye’ye vurulmuş bir darbe olacaktır.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VARLIK SEBEBİ

Ülkemizin kaderiyle partimizin kaderinin adeta bütünleştiği bir süreçten geçiyoruz. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını varlık sebebi hatta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir kesimi hariç tutarsak yeteri kadar gayret gösterirsek ülkemizde desteğini alamayacağımız hiçbir vatandaşımızın bulunmadığına inanıyorum. Yeter ki çalmadık kapı, sıkmadık el, bakmadık göz bırakmayalım. Biz kendi kaderimizi ülkemizin kaderiyle bütünleşmiş olarak görürken ana muhalefet partisi unvanını taşıyan bir partinin milletvekilleri maalesef teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar. Genel başkanı da devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu tür faaliyetler içindeki milletvekillerinden hesap sormak yerine benzer tavırlar içine girmekten çekinmiyor.

SİHA İDDİASI ÇARPIKLIĞIN SON ÖRNEĞİ

Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkânlar sağlayan Silahlı İnsansız Hava Araçları’na (SİHA) yönelik iddialar bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıptayla takip ederken birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir. Hatta bu uğurda şehitler verdiğimiz durumlar olmuştur.

BUNLARI KALDIRTTIK, AYRI MESELE

Bazı belediyelerimizde, sayısı gerçi çok fazla değil, şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bunları kaldırttık, ayrı mesele. Bizim belediyelerimiz bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler. Heykel değil hizmete yönelik eserler diksinler. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bilmeniz lazım. Bundan sonra kimse de bu yola tevessül etmesin.”

SEN KİMSİN YA NEYİ BİTİRECEKSİN?

“KENDİ ülkesine, ülkesinin güvenlik güçlerine, milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir. Ana muhalefetin başındaki zat ‘Artık kavgaysa kavga’ diyor, hale bak ya. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta AB’ye, yabancı ülkelere, kuruluşlara şikâyet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti yol edinenlerle kavga etmekten kaçmayız. Zira insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz.

Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, SİHA’ların yaptığı iş bu vatana, millete ihanet eden teröristleri yok etmektir. Bunun böyle bilin. Ya biz sizi biliyoruz ya. Siz gökkuşağı gibisiniz, renkten renge devamlı giriyorsunuz.

Benim Mehmetçiğim kim, bunlar bizim evladımız. Onları şehit edenler teröristleri yok etmek bizim görevimiz değil öyle mi? Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın ‘4 yılda ben terörü bitiririm’ diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Sana 5 tane koyun teslim etseler kaybeder gelirsin. Bu devleti dimdik ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. SİHA’larla da, tanklarla da toplarla da yapacağız. Tüm silahlarla güvenlik güçlerimizi donatarak bunu yapacağız. Kandil’den sana destekler geliyor, memnunsun değil mi? Beraber koalisyonunuzu da yaparsınız.”

S-400 İÇİN ÇILGINA DÖNDÜLER

“BİZE yıllarca ABD, İsrail İHA vermemekte adeta kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da tamiratı, tadilatı, bize gerçekten hendek atlattı. Artık bu ülke kendi insansız hava aracını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Şimdi asıl bundan rahatsız oluyorlar. Önemli adımlar atıyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Ne olacaktı, biz sizi mi bekleyecektik? Biz de güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka çaresi yok.”