Heykel soruşturmasında 3 gözaltı

ANTALYA’da ormanlık alanda bulunan Atatürk heykelinin eski Varsak Belediyesi’nin bahçesinde yer alan ve mevcut imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında herhangi bir zarara uğramaması için Kepez Belediyesi’ne ait depoya kaldırılan Atatürk heykeli olduğu ortaya çıktı.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, heykelin ormanlık alana atılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Heykelin depoda olmadığı anlaşılınca durum derhal Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tutanak altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikâyette bulunulmuştur. Ayrıca Belediyemiz bünyesinde, kasıt veya ihmale yönelik bir hususun bulunup bulunmadığının araştırılması için idari soruşturma başlatılmıştır.”

EMNİYET DOĞRULADI

Öte yandan, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün heykelin ormanlık alana atılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sorgusunun halen devam ettiği öğrenildi. Hürriyet’e bilgi veren emniyet yetkilileri, “Olayla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğu doğru. Sorgu süreci devam ediyor. Kamuoyuna konuyla ilgili detaylı açıklama yapılacak” dedi.