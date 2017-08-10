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    Heyecanlandıran keşif: İki gezegende "yaşam" izi

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 20:20Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 20:22

    Dünya'dan sadece 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan, Güneş benzeri yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği belirtildi.

    İngiltere, Hertfordshire Üniversitesi'nden Fabo Feng önderliğinde yürütülen araştırmada, Doppler Spectroscopy (radyal hız ya da titreşim metodu) adı verilen yöntemle Tau Ceti'nin deviniminde, yörüngesinde küçük gezegenlerin yer çekimi kuvvetinden kaynaklanan zayıf titreşimler olduğu tespit edildi.

    Yöntemin Tau Ceti'nin devinim varyasyonlarının saniyede 30 santimetre kadar düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi.

    Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi.

    Bu gezegenlerden 2'sinin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ifade eden bilim adamları, bunların yıldıza konumlarının da yüzeylerinde su bulunabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

    Yıldıza çok yakın mesafesi nedeniyle diğer 2 gezegenin ise yüzeylerinde su olmayacağı vurgulandı.

    Daha önce Tau Ceti'yi inceleyen aynı ekip, yıldızın yörüngesindeki gezegen sayısının 5 olduğunu varsayıyordu.

    Öte yandan bilim adamları, Tau Ceti sistemini çevreleyen ve uzay çöplerinden oluşan devasa halkanın, gezegenlerin asteroit saldırılarının tehdidi altında olabileceğini gösterdiğini dile getirdi.

    Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

    Kaynak: NTV

    Etiketler: Tau Ceti , Uzay , uzayda yaşam
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