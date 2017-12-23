Heyecan dorukta! İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son olarak 22 Aralık Cuma günü izleyicileriyle buluşan İstanbullu Gelin’in 30. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Yeni yıl heyecanının yaşandığı Boran Konağı bu kez Emir’in tepkisiyle çınladı. İpek’in konuşmalarını duyan Emir, annesi ve Can’ın ilişkisini öğrendi ve konuktan kaçtı. Bu anları soluklarını tutarak takip eden izleyiciler, asıl sürprizi ise finalde yaşadı. Kendi içinde ikinci baharını yaşayan Esma Sultan, farkında olmadan Adem’in eline büyük bir koz verdi. Peki Adem, eline geçen fırsatı nasıl değerlendirecek? Bu sorunun yanıtını merak eden dizi takipçilerin gözü kulağı şimdi yeni bölüm fragmanında. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır:.