Hessen’in temsilcisi Wiesbaden Türkspor

ON yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlanan Berlin Büyükelçiliği Atatürk Kupası’nda Hessen’i Wiesbaden Türkspor temsil edecek. Frankfurt’ta Paul Hindemith Okulu spor salonunda düzenlenen salon turnuvasında Wiesbaden Türkspor, Limburg Osmanlıspor’u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Atatürk Kupası Hessen elemelerine Rüsselsheim Türkgücü, Wiesbaden Türkspor, Limburg Osmanlıspor, Frankfurt Türkgücü, Neustadt İnter Türkspor, Friedberg Türkgücü, Kassel Türkgücü, Weilburg Gençlerbirliği katıldı. Elemelerde Wiesbaden Türkspor, Limburg Osmanlıspor, Weilburg Gençler Birliği ile Kassel Türkgücü ilk gruplarında ilk iki sırayı alıp yarı finale yükseldi. Yarı finalde Weilburg’u 2 -1 mağlup eden Limburg Osmanlıspor, finale adını yazdırdı. Wiesbaden de Kassel’i aynı sonuçla geçerek finale çıktı. Finalde Wiesbaden Türkspor, Limburg’u Ali Bektaş ve Tayfun’un golleriyle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Birincilik kupasının yanı sıra 500 euro para ödülü de kazanan Hessen temsilcisi Wiesbaden Türkspor, Mainz ve Karlsruhe turnuva birincileri ile 18 Şubat’ta Orta Almanya temsilcisi olabilmek için yarışacak. Atatürk Kupası finali Haziran ayında Berlin’de yapılacak

ATATÜRK’ÜN ADINI YAŞATACAĞIZ

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “Futbolu yalnızca spor olarak düşünmek doğru değil. Toplum olarak birlikte olabilmenin huzurunu yaşıyoruz. Futbol, bizim bir araya gelerek, dayanışma içinde birlikte hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi gösteren bir etkinliklerden biri. Kupaya Cumhuriyetimizin kurucusu, varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Atatürk’ün adının verilmesi önemli. Onun adını heryerde yaşatacağız” dedi.

Salon turnuvasında birinci gelen Wiesbaden Türkspor’un adına kaptan Ali Bektaş, kupayı ve para ödülünü Başkonsolos Karartı’dan aldı.







