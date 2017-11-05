Hessen’de Türkçe için imza kampanyası

KAMPANYA çerçevesinde Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffieer ile Devlet Bakanı Alexander Lorz’a hitaben yazılan açık mektupta, CDU - Yeşiller koalisyon hükümetinin ortaklık metninde anadil derslerinin tekrar ele alınıp düzenlenmesi konusunun yer almasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir çalışma olmadığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Çokdillilik, farklı niteliklere sahip insanlardan oluşan göç toplumunda ve uluslararası birbirine bağımlı hale gelmiş ekonomik ilişkilerde çok önemli bir unsurdur. Özellikle içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında, hem kişisel, hem de toplumsal ilerlemede, üretkenliği ve yaratıcılığı geliştiren önemli bir ayrıcalıktır çokdillilik. Almanca diline hâkimiyet, yaşamın her alanında çok önemlidir. Ancak, ebeveynlerin evinde edinilen dil becerileri de bir o kadar özendirilmeli ve desteklenmelidir. Bu yüzden anadil, ikinci veya üçüncü yabancı dil dersi konumunda, okullarda ağırlıklı not ile değerlendirilen bir seçmeli ders düzeyinde kabul edilmelidir. Arapça ve Yunan dili ya da Türkçe gibi ‘yaşayan diller’ bu yönde değerlendirilmelidir.”

‘ÇALIŞMA YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ’

“Hessen’deki öğrenciler için genişletilmiş bir eğitim önerisi talebinde bulunuyoruz. Böylece yabancı dil donanımına sahip Hessenliler’in evde edindikleri bu birikimden, örneğin Türkçe’den topluma da katkıda bulunacak şekilde yararlanmalarını istiyoruz.

Anadilin Hessen okullarında ikinci veya üçüncü yabancı seçmeli dil dersi olarak kabul edilmesini sağlayacak koşulların belirlenmesi yolunda bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz.

Yeni bir düzenleme kaçınılmazdır. Bu düzenleme, göçmen kökenli ailelerin çocuklarının, çok dilliliklerinin Hessen Eyaleti yönetimince bir değer olarak görülüp, desteklendiği yönünde önemli bir işaret olacaktır.”

İLK İMZAYI ONLAR ATTI

Çağrı ilk imzayı Rhein Main Yüksek Okulu Rektörü Ayşe Asar, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü, Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel, Mürvet Öztürk, Handan Özgüven, Jörg Uwe Hahn, Eğitim sendikası GEW Başkanı Birgitte Koch, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Eğitim Bilimcisi Prof. Ulrich Mehlem, İlahiyatçı Prof. Dr. Ömer Özsoy, Hürriyet International Genel Müdürü Sevda Boduroğlu, Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ) Başkanı Arif Arslaner ile Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Yücel Tuna attı.

KAMPANYAYA SİZ DE KATILIN

İnternet üzerinden açılan imza kampanyasına katılmak isteyenler, aşağıdaki linke tıklayarak imza atabilecek.

https://www.openpetition.de/petition/online/wir-fordern-die-einfuehrung-der-herkunftssprache-als-wahlpflichtfach-an-hessischen-schulen