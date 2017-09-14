'Hesap verecekler'

YAPANLARI LANETLİYORUM

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: “Bu hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Yargı önünde yaptıkları işin hesabını vereceklerdir. Medeniyet değerlerimizle, geleneklerimizle, inancımızla bağdaşmayan, saygısız ve ölçüsüz, oldukça çirkin bir davranış söz konusu. Bunu kabul etmemiz, hoş görmemiz asla mümkün değildir. 20-25 kişilik bir grup bu davranışı yapıyor. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Ailenin kararına saygı duyulacağı açıklaması yapıldı. Cenazenin mezardan çıkarılması bu 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Toplumumuzu gerecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım.”

ÇİRKİN YAKLAŞIM, KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu bizim inanç, kültür, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili bir adli süreç başlatıldı. Takipçisi olacağız.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu bizim inanç, kültür, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili bir adli süreç başlatıldı. Takipçisi olacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk’un ağabeyi Alaattin Tuğluk’u telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil, böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür, çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.

TEPKİLER

OLAYLAR BİZİ ÜZMÜŞTÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Defin işleminin hemen akabindeki bu olaylar bizi üzmüştür. Hemen akabinde de sayın valimiz ile olay yerine intikal ettik. Mümkünse orada defin olması lazım geldiğini kendilerinden talep ettik. Ama Tunceli’ye götürmek istediklerini söylediler. (Olaylar organize iddiası) Bu konuda şimdi öyle bir değerlendirmeyi yapmak, erken bir değerlendirme olur. Bizim devlet adamlığımızla da meselelere bakma anlayışımızla da örtüşmez. Adli, idari tahkikatlar yapılsın ondan sonra bakılır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: “Cenaze muhteremdir, saygı gösterilmesi gerekir. Bu bizim değerlerimizde, örfümüzde, dinimizde olan bir şey. Cenazeye yapılan yakışıksız şeylere katılmadığımı, doğru görmediğimi ifade etmek istiyorum. Bu yanlıştır. Bu tür şeylerin tekrarlanmamasını diliyorum.”

Tasvip etmemiz mümkün değil

DİYANET İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş: “Şiddetle kınanması gereken bir olaydır. Peygamber efendimiz bize cenazelere hürmet etmeyi göstermiş ve cenazelerin arkasından kötü konuşulmamasını tavsiye etmiştir. Cenazelerin iyilikleriyle anılmasını tavsiye etmiştir. Cenazelerle ilgili İslam’ın koyduğu prensiplerle bağdaşmayan tutum ve davranışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayı kesin bir şekilde reddediyoruz. Cenazeler, öfkenin üzerinden ifade edileceği bir materyal yapılmamalıdır. Cenazelerin bu tür olaylara alet edilmesi asla kabul edilemez.”

GÜRUHU LANETLİYORUZ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne Cezaevi’nden Aysel Tuğluk’un annesiyle ilgili şu taziye mesajını gönderdi: "Ankara'daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz. En temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayışın sürekli olarak bizleri hedef haline getiren AKP yöneticileri ve yandaş medyanın ürünü olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Toplumun genelinin bu soysuzluğa prim vermeyeceğine inanıyor, bu acı gününde on milyonların yüreğinin Aysel Tuğluk ile birlikte olduğunu biliyoruz."