Hesap karıştı

KAMUDA “Tek Hesap” kapsamını genişletme çalışmalarında hesap şaştı. Tek hesabı 40 milyar TL genişletecek düzenlemenin istenirse yerel yönetim ve işsizlik sigortasını da kapsayabileceği açıklamaları üzerine, Maliye Bakanı Naci Ağbal, görüşmelerin ertelenmesini talep etti. Talep kabul gördü. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Tek Hesabı’ın kapsamının mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) dışında genişletileceğini geçen pazar açıklamıştı.

Genel bütçe dışında kalan kurumların da “Tek Hesap” kapsamına alınması, önceki gün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba tasarı görüşmelerinde ele alındı. Maliye Bakanı Ağbal uygulamanın nasıl olacağını anlattı. Ağbal, “Karayolları Genel Müdürlüğü bir kamu bankasında mevduat yapıp, o mevduat hesabından kullanabiliyor. Ama yeni sistemde Karayolları kendisi gidip banka hesabı açmayacak, nakdini Hazine Müsteşarlığı kendi hesaplarında tutacak, nasıl Maliye Bakanlığı ihtiyacı olduğunda nakit talep ediyorsa, Karayolları da aynı şekilde nakit talep edecek” diye konuştu.

NEMADAN OLUYORLAR

Hazine yetkilileri de, tek hesapta oluşacak nemanın kurumlara dağıtılmayacağı ve bütçeye gelir kaydedileceğini açıkladı. Tek hesabın nema dahil yıllık katkısı ise, 3-4 milyar TL olarak belirtildi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu bu durumun nakdini iyi-kötü kullanan kurum kavramını kaldıracağını belirtirken “O zaman bütün kamu kuruluşlarını aynı potada eritiyoruz, aralarında bir farklılık kalmıyor. Dil Tarih Kurumu gibi, Atatürk Araştırma Kurumu, vesaire, onların bütçelerinin kat kat üzerinde nakitleri var. Onların paralarını siz alıyorsunuz, bu kurumlar nemadan da oluyor” itirazında bulundu. Ağbal da, bu konuyla ilgili çalışılacağını açıkladı ve “Şuna katılıyorum. Faiz veya nakitle ilgili tasarruftan dolayı performans kaybeden bir idare, motivasyonundan oluyor” dedi.

İŞTE HESAP BÖYLE ŞAŞTI!

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil: İşsizlik Fonu kesin girmeyecek mi?

Hazine Müsteşarlığı Kamu finansmanı Genel Müdürü Vekili Mehmet Emre Elmadağ: İSF ve TMSF kapsam içerisine girebilir. Ancak yüksek mali varlık büyüklüğüne sahip kurumlar ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip kurumların, tek hazine hesabı gibi sistemler içerisinde değerlendirilmesi anlamsız bir sonuç yaratıyor.

Maliye Bakanı Ağbal: Nakitleri bundan sonra Hazine tarafın-

dan yönetilecek kuruluşların kapsamı ne bu kanunda?

Elmadağ: Bakanlar Kurulu bu geniş çerçeve içerisindeki kurumları seçecek.

Ağbal: Yerel idareleri

alabilir mi?

Elmadağ: Alabilir gibi gözüküyor şu anda ama…

Ağbal: Alabilir gibi gözüyor olabilir. Bu maddeyi haftaya görüşelim.

KAMU BANKALARINDA DEĞERLENDİRİLECEK

MADDEDE değişiklik içeren bir önerge de verildi. Buna göre ‘Tek Hazine’ hesabı sadece kamu bankalarında tutulabilecek. Görüşmeler sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, “Bir geçiş dönemi olacak mı” sorusuna Ağbal, “Olacak” yanıtını verirken, AK Parti Girasun Milletvekili Cemal Öztürk “1996’da, Havuz Sistemi diye bir sistem uygulandı. Onunla bir benzerliği var mı?” sorusunu yöneltti.