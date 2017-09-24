"Hesabını yanlışta ısrar edenden soracağız"

ÇÖZÜM GETİRMEYECEK

“TÜRKİYE’nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak’ta gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur, yok hükmündedir. Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden, bu referanduma karar veren, tek başına, halkıyla danışmadan dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı BM’nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır. Bu coğrafyada Türkler, Kürtler, Türkmenler, Araplar, Asuriler, Yezidiler değişik etnik gruplar hep bir yaşadık, bugüne kadar beraber olduk, birlikte yaşadık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu referandum Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin hiçbir sorununa çözüm getirmeyecek.

BU İŞİN YOLU OTURUP KONUŞMAK

Bu referandum bölgede var olan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayan insanlar ödeyecek. Bu işlerin çözüm yolu, tek taraflı, hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru referandum kararı değildir. Bu işin yolu oturup konuşmaktır, sorunları müzakere ederek suhuletle ele almaktır. Türkiye başından beri burada hep yapıcı oldu. Merkezi Irak yönetiminin onca kısıtlamasına rağmen bölge insanının, Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimizin mağdur olmaması için her türlü desteği sağladık.

YETERİNCE ANLAMAMIŞLAR

Ancak görülüyor ki Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ndeki insanlar bu yaklaşımımızı yeterince anlamamışlar. Ama şunu iyi bilsinler ki biz bölgenin istikrarı için bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DEAŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız. Biz bu topraklarda Kürt’ü ile Türk’ü ile 72 millet hep beraber birlikte yaşadık, yaşayacağız.” m Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA