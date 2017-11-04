Erzincan Üniversitesi’nin 2017 - 2018 Akademik Yılı’nın açılış programına katılmak üzere memleketine gelen Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Havalimanı terminalinde kalabalığa seslenen Yıldırım, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı.



Önceki gün Hakkâri’de, dün de Diyarbakır’daki saldırıda şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Yıldırım, şunları söyledi: “Dün (önceki gün) alçak terör örgütü, Şemdinli’de bölüğümüze saldırdı. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün (dün) Diyarbakır’da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yiğitlerin diyarı Erzincan’dan bir kez daha ifade ediyorum; FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG; adları ne olursa olsun, terör örgütlerinin hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye’yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale’de 7 düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz’da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.”



