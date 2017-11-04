Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Hesabını göreceğiz'

    'Hesabını göreceğiz'

    DHA
    04.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Erzincan’da yaptığı konuşmada, “FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG; adı ne olursa olsun, hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye’yi teröre teslim etmeyeceğiz” dedi.

    Erzincan Üniversitesi’nin 2017 - 2018 Akademik Yılı’nın açılış programına katılmak üzere memleketine gelen Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Havalimanı terminalinde kalabalığa seslenen Yıldırım, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı.

    Önceki gün Hakkâri’de, dün de Diyarbakır’daki saldırıda şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Yıldırım, şunları söyledi: “Dün (önceki gün) alçak terör örgütü, Şemdinli’de bölüğümüze saldırdı. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün (dün) Diyarbakır’da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yiğitlerin diyarı Erzincan’dan bir kez daha ifade ediyorum; FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG; adları ne olursa olsun, terör örgütlerinin hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye’yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale’de 7 düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz’da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri