Hesabına yanlışlıkla 1 milyon dolar yattı! Nereye harcayacağını şaşırdı

Güney Afrika hükümetinden ayda 109 dolar gıda desteği alan üniversite öğrencisi yapılan bir hata yüzünden bir gecede zengin oldu. Yapılan bir hata sonucunda 27 yaşındaki Sibongile Mani'ye 1.090.000 dolar para gönderildi. Hesabına yatan paranın tadını çıkaran Mani, 73 günde 51.000 dolar harcadı.

Güney Afrika’da yaşayan Sibongile Mani, Mthatha’daki Walter Sisulu Üniversitesi’nde muhasebe okuyordu. Ailesinden uzakta yaşadığı için her ay yaklaşık 109 dolar gıda desteği ve burs alan 27 yaşındaki Mani, geçtiğimiz ay hayatının şokunu yaşadı. Banka hesabına bakan Mani, 109 dolar yerine hesabında tam olarak 1.090.000 dolar buldu.

FARK ETTİ AMA KİMSEYE SÖYLEMEDİ

Bu yanlış anlaşılmanın farkına varan ama kimseye söylemeyen Mani, bir gecede bölgenin en zengin insanlarından biri oldu. Parayı harcamaya başlayan genç kadın evinde çılgın partiler verdi, kendine kıyafet alıp 250 dolarlık saç bakımı yaptırdı.

İhtiyacı olduğu için burs alan bir öğrenciyken sınıfa tasarım elbiseler, bakımlı saç ve hiç kullanılmamış bir iPhone 7 ile gelince herkesin dikkatini çekti. Sosyal medyada çok pahalı kokteyl ve içki içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Mani’yi ihbar eden ise Güney Afrika Öğrenci Birliği genel sekreteri Samkelo Mqhayi oldu. Mqhayi, durumu resmi mercilere aktarırken, “Arkadaşları için parti vermeye başladı, herkese güzel hediyeler vermeye ve gezip tozmaya başladı” dedi.

Yapılan inceleme sonucunda 2.5 ay içerisinde 51.000 dolar harcadığı belirlenen Mani böylelikle her gün neredeyse 700 dolar harcamış oldu. Mani’nin arkadaşları, “Derslere o kadar süslü gelince onun loto kazandığını düşündük” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mani, “İsmim gündeme geldi ve bir skandalın içinde. Ben kötü bir insan değilim ve kimsenin parasını çalmadım. Ben durumu herkese anlattım, yetkililere durumu bildirdim ama kimse benimle ilgilenmedi” dedi.

Walter Sisulu Üniversitesi sözcüsü Yonela Tukwayo, “Bu durum diğer öğrencileri etkilemedi. İhtiyacı olan bütün öğrenciler burslarını aldı” dedi.