‘Hes.app’ını kitabını bilen kazanır

Hes.app ne zaman kuruldu?

İlk restoran hesabını 13 Temmuz 2016’da Instagram’da paylaştık.

◊ Kimin aklına geldi bu fikir?

Açıkçası doğal gelişen bir sürecin sonucuydu. Yeme-içmeye meraklı arkadaşlarımızdan oluşan WhatsApp grubumuz vardı. Birbirimizi bilgilendirmek amacıyla, herkes gittiği mekânda ödediği hesapların fotoğrafını çekip gruba gönderiyordu. Çok da faydalı oluyordu. ‘Acaba böyle bir uygulama başka insanların da ilgisini çeker mi’ diye düşündük.

◊ Kaç kişisiniz?

Dört. Bir arkadaşımız iş geliştirmeden sorumlu. Yakında yayımlamayı planladığımız web sitesi ve mobil uygulama üzerinde çalışan yazılımcı bir arkadaşımız, bir de sosyal medya uzmanımız var.

◊ Neden web sitesi ya da aplikasyon yerine Instagram’ı tercih ettiniz?

Öncelikle, bizim gibi bu alanda ihtiyaç hisseden başkaları da var mı, onu öğrenmek istedik. Instagram’ın hedef kitlesi, hayatın tadını çıkarmayı seven, kendi yaşamıyla da ilgili paylaşım yapmaktan keyif alan insanlar olduğu için, Hes.app fikrine uygun olacağını düşündük. Şu an geldiği noktaya baktığımızda da isabetli bir karar verdiğimizi görebiliyoruz.

Bilkent Üniversitesi İşletme mezunu Ata Samlı, gıda ihracatıyla da uğraşmış.

◊ Kullanıcılarınız aynı zamanda veri sağlayıcılarınız. Nasıl duydular?

Çıkış sloganımız şuydu: “Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, ödediğiniz hesapları bizimle paylaşın, anonim yayımlayalım.” Bu slogan kısa sürede insanların ilgisini çekti. Hesabı takip edip fayda sağladıkça, istekli bir şekilde, ödediklerini bizimle paylaşır oldular.

◊ Dışarıda yiyip içen insanlar için kısa sürede somut bir başvuru kaynağı oldunuz. Amacınız bu muydu yoksa başka bir hedefiniz daha var mıydı?

Başlangıçta amacımız, ‘neye, nerede, ne kadar öderim’in cevabını verebilmekti. İnsanlar faydasını gördükçe kulaktan kulağa yayıldı. Öte yandan, işin içine girdikçe, sektörü daha yakından tanıma ve problemleri tespit etme şansımız oldu. Takipçilerimizle ve mekânlarla aramızda sürekli ve besleyici bir diyalog gelişti. Buradan gelen içgörüler üzerinde bir süredir çalışıyoruz ve yakın zamanda bazı yeniliklerle geliyoruz. Hedefimiz, takipçilerimize fiyat bilgilendirmesi dışında da faydalar sağlayarak, güzel bir yeme-içme deneyimi yaşatmak. Mekânlar tarafında da, yapacağımız iş birliktelikleriyle, sektöre çeşitli kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz.

◊ Ne gibi yenilikler planlıyorsunuz?

Bundan sonra ilk hedefimiz, kullanıcı deneyimini artırmak yönünde olacak. Amacımız Hes.app fikrini, hem insanların hem de sektörün faydalanabileceği kullanışlı bir platforma dönüştürmek. Bugünlerde ekip olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta kullanıcıların kolaylıkla mekân, fiyat ve mönü araması yapabilecekleri bir web sitesini yayına alacağız. İlerleyen zamanlarda ise daha da gelişmiş özelliklerin olacağı bir mobil uygulama geliştirmeyi planlıyoruz.

◊ Mekânlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Düzeltme ya da açıklama gönderen oluyor mu?

Bizimle daha çok diyalog kurup kendini ifade etmek isteyen mekânlar ve işletmeciler iletişime geçiyor; onların da tabii sektörü geliştirmek için hedefleri ve kaygıları var. Bizi davet eden işletmeciler oldu, güzel ilişkiler kurduk ve beraber neler yapılabileceği üzerine görüşmelerimiz oldu. Yani genel olarak tepkiler çok olumlu diyebiliriz. Ayrıca Hes.app aracılığıyla, mekânlar da birbirinin fiyatını görüp takip etme ve kendi fiyatlarını gözden geçirme imkânına sahip oldular. Bunun da işletmeler ve sektör için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz.

◊ Bugüne kadar kullanıcılardan ya da mekân sahiplerinden aldığınız en acayip tepki neydi?

Takipçilerimizin yorumlarını okumak, bizi hem eğlendiriyor hem de sektöre dair önemli bilgiler veriyor. Doğal olarak insanlar, yüksek ve abartılı hesaplara daha çok tepki veriyor. “O paraya biz geçen Kurban Bayramı’nda danaya girdik”, “İstanbul’da kebaba o kadar para vereceğime gider Gaziantep’te yerim; gidiş-geliş uçak bileti artı yemek bile daha ucuza gelir”, “Bu hesabı ödeyeceğim paraya araba alırım, arsaya yatırım yaparım” gibi mizahi yönü kuvvetli yorumlar geliyor.

◊ Sizi en şaşırtan adisyon peki?

Meşhur bir kebapçı adisyonuydu sanırım. Porsiyonlarca acılı Adana, küşneme ve kebap arasında, bir porsiyon suşi görünce çok şaşırmıştık. Belli ki restoran, Japon mutfağı sevdalısı müşterisini kıramayıp dışarıdan suşi sipariş etmiş. Yine bilinen bir ‘steak house’ adisyonunda, toplamda 15 porsiyon, yaklaşık 6 kg et yenmiş görünüyordu. İşin ilginç yanı, bunu yiyen yalnızca dört kişiydi. Arkadaşları takdir ettik; umarım mekân bolca soda ikram etmiştir kendilerine!

BU YAZIN ‘TOP 5’İ

1- Before Sunset Beach, Çeşme

7 bin 39 TL









2- Balıkçı Niyazi, Alaçatı



1443.70 TL (1350 TL’ye düşürülmüş)









3- Dolphin Restaurant, Kaş



887 TL









4- Vahit’in Yeri, Bozcaada



817 TL









5- Moshos Taverna, Cunda

645 TL









BU YAZIN EN PAHALI 3 BODRUM HESABI

1- Tren Beach,

42 bin 130 TL (30 bin TL’ye düşürülmüş)

2- Çilek Beach Club,

11 bin 861 TL (8 bin TL’ye düşürülmüş)

3- Zayo Beach, 9 bin TL