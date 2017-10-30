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    Herwart Almanya’yı vurdu

    Deutsche Welle Türkçe
    30.10.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Almanya’daki Herwart fırtınası sonrası kuzey ve doğu bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edildi. Altı kişinin yaşamını yitirdiği fırtınada maddi hasar da meydana geldi.

    ALMANYA’da sonbaharın ikinci büyük fırtınası Herwart, demiryolu trafiğini felce uğrattı. Deutsche Bahn, kuzey ve doğu bölgelerinde durma noktasına gelen tren seferlerini yeniden rayına koymaya çalışıyor.

    Özellikle Hamburg civarında, pazartesi günü de bazı seferlerin iptal edileceği duyuruldu. Berlin - Leipzig, Berlin - Halle - Erfurt, Dortmund - Hannover ve Kassel - Hannover - Hamburg seferlerinin ise yeniden başlayacağı kaydedildi.
    Önemli hatlardan olan Hannover - Berlin arasındaki seferlerin de sabah saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor. Deutsche Bahn, pazar günü yedi eyalette tren seferlerini durdurmuştu.

    Herwart Almanya’yı vurdu

    ALTI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Fırtına nedeniyle, hafta sonu Almanya ve komşu ülkelerde çok sayıda insan hayatı kaybetti ve yaralandı. Büyük oranda maddi hasar da meydana geldi. Aşağı Saksonya’daki Kuzey Denizi’nde kamp yapan 63 yaşındaki bir kişi fırtına sonucu oluşan sele kapılarak öldü. Mecklenburg-Vorpommern’daysa üç tatilciyi taşıyan botun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
    Polonya ve Çekya’dan da can kaybı haberi geldi. Şiddetli fırtına iki ülkede toplam 3 kişinin ölümüne neden oldu.
    Kuzey Denizi adalarından Langeoog açıklarında ise bir gemi karaya oturdu. Glory Amsterdam adlı gemideki 22 yolcunun ise yara almadığı kaydedildi.

    Herwart Almanya’yı vurdu

    AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ
    Fırtınanın sona ermesiyle pek çok bölgede çalışmalar başlatıldı. Herwart, çok sayıda ağacı kökünden söktü, devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Fırtınada rüzgarın hızı saatte 176 kilometreye ulaştı.

    Herwart Almanya’yı vurdu

    Etiketler: AVRUPA , Herwart Kasırgası
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