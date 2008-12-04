HERTHAraf SarÄ± â€“ KÄ±rmÄ±zÄ±

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z SKIBBE ile Teknik DanÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±z FELKAMP kendi evlerinde. YÄ±llarÄ±nÄ± buralarda geÃ§irmiÅŸler. Her yer, herkes tanÄ±dÄ±k.Teknik kadro gibi, yerli yabancÄ± futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de yollarÄ± Almanyaâ€™dan geÃ§miÅŸ. Yani Galatasaray kendi evinde gibi.Teknik kadrosundan, futbolcusuna kadar herkes, iÃ§inde bulunduklarÄ± durumun farkÄ±nda olacak ki, maÃ§a oldukÃ§a istekli baÅŸladÄ±lar. Hertha Berlin tÃ¼m hÃ¼cum stratejisini PANTERIC Ã¼zerine kurmuÅŸ. O da, sÃ¼rekli kanat deÄŸiÅŸtirerek boÅŸ alanlar yaratarak etkili oluyordu. MIERA, PANTELICâ€™e yakÄ±n oynamaya baÅŸlayÄ±nca, yarattÄ±ÄŸÄ± tehlikeler de azaldÄ±.ÂGalatasarayâ€™da ise LINCOLN, KEWELL ve BAROS oldukÃ§a hareketli. Ä°yi pozisyonlar da buldular. LINCOLN kaleciye takÄ±ldÄ±. BAROSâ€™un gÃ¼cÃ¼ yeterli gelmiyor. Son vuruÅŸlar zayÄ±f ve omuz omuza mÃ¼cadelelerde kolay teslim oluyor. BARIÅž defansa yardÄ±mcÄ± oluyor. Ama, Ã§abuk yayÄ±lan bir hastalÄ±k olan Hakeme SÃ¼rekli Ä°tiraz, Ona da bulaÅŸmÄ±ÅŸ. Ä°lk yarÄ±da gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir biÃ§imde Ã¼stÃ¼ndÃ¼k. Bu arada bir taraftan gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde Metalist maÃ§Ä±nÄ±n skorunda. Åžu ana kadar her iki maÃ§Ä±n skorunda da bir sorun yok.Ä°kinci yarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ataklarla baÅŸladÄ±. Hertha Berlin, 55. dakikadan sonra baskÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±p, etkili ataklar yapmaya baÅŸlayÄ±p gol pozisyonlarÄ± buluyordu. SÄ±kÄ±ntÄ±ya girdiÄŸimiz bu dÃ¶nemde, hepimizi rahatlatacak bir penaltÄ± kazanÄ±yoruz. BAROS bunu gole Ã§eviriyor. 0-1. Bu golle beraber, Galatasaray iÃ§in tehlikeli bir bÃ¶lÃ¼m baÅŸlÄ±yordu. Sahneye Ã§Ä±kma zamanÄ± DE SANCTIS ve SERVETâ€™e gelmiÅŸti. Onlar da gÃ¶revlerini yapÄ±p, Hertha Berlinâ€™in gollerine engel oldular. Son 10 dakika tekrar dengeyi saÄŸlayÄ±nca, hem rakibe daha az pozisyon verdik, hem de iyi pozisyonlar bulduk. ArtÄ±k Metalist maÃ§Ä±na da bakmÄ±yoruz.Gecenin yÄ±ldÄ±zlarÄ± LINCOLN ve DE SANCTIS idi.UEFA KupasÄ±nda, bize bir hafta boyunca puan hesabÄ± yaptÄ±ran Galatasaray'a kÄ±zÄ±yor, bu galibiyeti hediye eden Galatasaray'a sevgilerimizi gÃ¶nderiyoruz.