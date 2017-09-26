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    Herrmann’ın hesabı tutmadı

    Ali VARLI / BERLİN
    26.09.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:45

    Almanya’da pazar günü yapılan seçimlerde bir şoku da Bavyera Eyaleti’nin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann yaşadı. Partisi CSU’nun liste başı adayı olarak seçime giren Herrmann, eyalette yüzde 44.2 oy alarak sandıktan birinci çıkmalarına rağmen seçilemedi.

    JOACHIM Herrmann, 24 Eylül seçimlerinde doğrudan aday olmadı. Sadece partisinin eyalet listesinden adaylığını koydu. Liste başı olunca da kazanacağını düşündü. Ancak pazar günü sandıklar açılınca Herrmann’ın hesabı tutmadı. CSU oy kaybetmesine rağmen yüzde 44.2 oyla Bavyera Eyaleti’nde birinci oldu. CSU’nun tüm seçim bölgelerdeki doğrudan adayları seçimi kazandı. Ancak CSU listeden tek bir aday bile çıkarmadı. Böylece Herrmann hayal ettiği milletvekilliğini kaybetti.

    İÇŞİLERİ BAKANLIĞI’NA ADI GEÇİYORDU
    Joachim Herrmann, önümüzdeki dört yılın federal İçişleri Bakanı olarak gösteriliyordu. Ancak şimdi durum değişti. Milletvekili seçilemeyince İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturması da riske girdi. Herrmann da konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada temkinli konuştu. Kendisinin Bavyera'da yapacak görevlerinin olduğunu ve Berlin'deki gelişmeler ile ilgili ise bir şey söyleyemeyeceğini açıkladı.

    Etiketler: Joachim Herrmann , ALMANYA , seçim
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