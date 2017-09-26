JOACHIM Herrmann, 24 Eylül seçimlerinde doğrudan aday olmadı. Sadece partisinin eyalet listesinden adaylığını koydu. Liste başı olunca da kazanacağını düşündü. Ancak pazar günü sandıklar açılınca Herrmann’ın hesabı tutmadı. CSU oy kaybetmesine rağmen yüzde 44.2 oyla Bavyera Eyaleti’nde birinci oldu. CSU’nun tüm seçim bölgelerdeki doğrudan adayları seçimi kazandı. Ancak CSU listeden tek bir aday bile çıkarmadı. Böylece Herrmann hayal ettiği milletvekilliğini kaybetti.

İÇŞİLERİ BAKANLIĞI’NA ADI GEÇİYORDU

Joachim Herrmann, önümüzdeki dört yılın federal İçişleri Bakanı olarak gösteriliyordu. Ancak şimdi durum değişti. Milletvekili seçilemeyince İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturması da riske girdi. Herrmann da konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada temkinli konuştu. Kendisinin Bavyera'da yapacak görevlerinin olduğunu ve Berlin'deki gelişmeler ile ilgili ise bir şey söyleyemeyeceğini açıkladı.