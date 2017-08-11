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    'Hero' soruşturmasında flaş gelişme

    Taylan YILDIRIM / MUĞLA, (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 11:44Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:46

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen darbeci askerler arasında bulunan tutuklu sanık Gökhan Güçlü’nün, duruşmaya üzerinde İngilizce’de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru hakkında dava açıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü’nün geçen 13 Temmuz’daki üçüncü duruşmaya üzerinde İngilizce’de 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bu kapsamda sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında ’Örgüt propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.

    Sürdürülen soruşturma kapsamında cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz koruma memuru da Adalet Bakanlığı’nın kararıyla açığa alındı. Açığa alınan bu 5 personel hakkında ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

    Etiketler: hero soruşturması , fetö davası , suikast davası
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