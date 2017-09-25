Herkül doğduğu topraklarda ziyarete açıldı

İsviçre’den Türkiye’ye getirilen ve Antalya Müzesi’ne yerleştirilen 2 bin 200 yıllık Herkül (Herakles) lahdi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle ziyarete açıldı. Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

HAFİYE GİBİ ÇALIŞIYORUZ

“Herakles, 60’larda Perge’de tarihi alanlardan bir şekilde kaçırılarak yurtdışına götürülmüş binlerce eserden sadece birisi. Bir tarihi eseri ne şekilde olursa olsun yerinden almak hoş görülemez. İlgili eserin çalındığı yerden geri döndürülmesi insanlığın gereğidir. Bunlar kolay olmuyor. Bakanlık olarak ilgili bütün birimlerimizce hafiye gibi çalışarak kaçırılan eserlerimizin peşindeyiz.

15 ülkeden 57 eserin peşindeyiz. İnşallah bunları da alacağız. Lahit 2011’de İsviçre’de bulundu. Görüşmeler sonucu Perge’ye ait olduğu ispatlandı. Buraya getirildi. Bu süreçlerde emeği geçenlere, bakanlara teşekkürü borç biliyorum. Dünyanın en zengin toprakları üzerinde oturuyoruz. Her yerinden tarih, kültür fışkıran essiz eserlere sahibiz. Herakles lahdi Anadolu topraklarına ait olduğu yere hayırlı uğurlu olsun.”

235 santimetre boyunda ve 112 santimetre genişliğinde olan lahit, 3 ton ağırlığında. Arkeoloji literatüründe ‘Torre Nove’ olarak adlandırılan tipte ‘Küçük Asya Lahit’ grubuna giriyor. Perge Antik Kenti’nde bulunarak yurtdışına kaçırılan lahit üzerinde Herkül’ün 12 farklı duruşu tasvir ediliyor.