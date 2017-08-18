Herkesin yapabileceği 2 çok lezzetli makarna tarifi

TAVUKLU SPAGETTİ
Malzemeler:
1 tabaklık yarıdan kırılmış spagetti, yarım çay kaşığı tuz, 2 fincan kıyılmış rotisserie tavuk, 1 adet jalapeno biber, 1 fincan kıyılmış Meksika peynir karışımı, 1 orta boy doğranmış domates, 2 çorba kaşığı doğranmış taze salatalık
Hazırlanışı:
Büyük bir tencereye suyu koyun ve yüksek ısıda kaynatın. İçine spagettinizi, tuzu atıp ısıyı orta dereceye alın. Makarnanız al dente olana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca sık sık karıştırarak pişirin. Tavuk, krem peynir ve rendelenmiş peyniri karıştırın. Peynir eriyene ve ısınana kadar sık sık karıştırarak bir 3-4 dakika daha pişirin. Tamamen harmanladıktan sonra domatesleri ilave edin ve iyice karıştırın. Sıcakken servis yapın.
KREMALI CAJUN TAVUK MAKARNA
Malzemeler:
Doğranmış 4 tavuk göğsü, 2 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 çorba kaşığı artı 1 çay kaşığı tuzsuz Cajun baharatı, 1 orta boy ince dilimlenmiş kırmızıbiber, 3 fincan tavuk suyu, 200 gr pişmemiş penne makarna, yarım fincan çırpılmış krema
Hazırlanışı:
Tavaya pişirme spreyini sıkın ve orta ısıda tavayı ısıtın. Üzerine tavuk, sarımsak, Cajun baharatını ekleyin ve tavuk pembeleşinceye kadar 6-8 dakika kadar pişirin. Sık sık karıştırmayı unutmayın. Üzerine biraz sirke ekleyip 2-3 dakika daha karıştırın ve bir tabağa alıp soğumaması için üzerini kapatın.
Makarnanızın suyunu ocağa koyun ve kaynatın. Makarnaları ekleyip orta-yüksek ısıda 8-10 dakika pişirin. Makarnanız yumuşayana ve suyu absorbe edene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Üzerine tavuk karışımını ve kremayı katın ve karıştırın. 2-3 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servis edin.
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