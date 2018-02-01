Herkesin sizi çok hamarat sanacağı 4 kolay tatlı tarifi

KOZALAK PASTA

Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz.

Malzemeler

Pudra şekeri, 80 gram bitter çikolata, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı çilek reçeli suyu, 125 gram tereyağı veya margarin, 250 gram kakaolu pirinç patlağı.

Hazırlanışı

Kozalak pastanın yapımı oldukça basit. Teflon tencereye belirtilen miktarda tereyağını koyun. Daha sonra çilek reçeli, bitter çikolata ve kakaoyu ekleyerek iyice karıştırın ve karışımı soğumaya bırakın. İyice soğuduğunda pirinç patlaklarını ekleyerek karıştırın. Bir kupun veya limon sıkacağının arka kısmını karışım ile doldurun ve iyice bastırın. Düz bir yüzeye ters çevirip çıkarın ve işlemi tekrarlayın. Bu işlem bittikten sonra kozalakların üzerine pudra şekeri serpilebilir. 1 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra kozalak pastanız hazırdır! Afiyet olsun!

MUZLU TATLI

Evde kalmış bir kekiniz ve bir de çat kapı gelmiş misafirleriniz mi var? Hiç dert etmeyin çünkü muzlu tatlı var!

Malzemeler

160 gram çikolata, 1 paket krema, 1 litre süt, 6 kaşık şeker, 2 kaşık nişasta, 2 kaşık un, 3-4 adet muz, bir-iki gün beklemiş kek.

Hazırlanışı

Kekleri ince ince dilimleyerek cam tepsiye dizin ve ılık sütle biraz ıslatın. Başka bir kapta şeker, un, nişastayı süt ekleyerek kaynayıncaya ve koyulaşıncaya kadar kaynatın. Keklerin üzerine bu karışımı dökün. Kremayı hafifçe ısıtıp içine kırılmış çikolataları atın. Çikolataları da eritin ve muhallebinin üzerine dökün. 3-4 saat buzdolabında soğuttuktan sonra tarif hazırdır! Afiyet olsun!

HURMALI SÜTLÜ TATLI

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre.

Malzemeler

1 paket vanilya, iri kıyılmış ceviz, 1 çay bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı un, 1 litre süt, 20 adet hurma.

Hazırlanışı

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Üzerine 5 yemek kaşığı süt ilave ederek blender’da püre haline getirin. Geriye kalan sütü un, nişasta ve toz şeker ile bir kaba alarak pişirin. Kıvam alır almaz hurma püresi ve vanilyayı ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırın. Karışımı kuplara servis ederek, oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine cevizleri ekleyin.

SODALI AROMATİK KEK

Hızlı bir şeyler yapayım fakat çok da risk almayayım diyorsanız sodalı aromatik kek tam size göre.

Malzemeler

3,5 çay bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, karpuz ve çilek aromalı soda, 80 gram tereyağı, 1,5 çay bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, pudra şekeri.

Hazırlanışı

Toz şeker ve yumurtayı karıştırma kabına alın ve eriyinceye kadar mikser eşliğinde çırpın. Bir kapta tereyağını eritip soğutun. Tereyağını yumurta ve toz şeker karışımına ekleyin. Ardından karpuz-çilekli sodayı da ilave edin. 3-4 dakika çırpmaya devam edin. Başka bir kapta vanilya, un ve kabartma tozunu pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Hazırlanan harcı baton kek kalıplarına dökün; 170 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca pişirin. Pişirme işlemi bittikten sonra pudra şekeri serpin ve servis yapın.

ÇOK KOLAY AMA ÇOK LEZZETLİ BİR DE VİDEOLU TARİFİMİZ VAR