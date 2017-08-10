Herkesin sevgilisine hayatında en az 1 kez söylediği 5 pembe yalan

1- Arkadaşları hakkındaki gerçek düşünceleriniz
Sevgilinizin en yakın arkadaşının çok yakışıklı olduğunu ya da tam bir gıcık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Aslında ne düşündüğünüzün de pek bir önemi yok. Nasılsa asla gerçek düşüncelerinizi söyleyemeyeceksiniz. Bu yüzden arkadaşları hakkında "Evet ya çok iyi çocuk!" demeye devam...
2- Hafta sonunu aslında nasıl geçirmek istediğiniz
Bu hafta sonu çılgınca gezmek, eğlenmek ya da sevgilinizle baş başa takılmak, bir şehir dışı kaçamağı yapmak istiyor olabilirsiniz... Ama sevgiliniz geçen hafta sonu, ailenizle görüşmenizde size eşlik etmişti. Bu yüzden siz de bu hafta sonunu onun ailesiyle vakit geçirmek zorundasınız. Üstelik size "İstemiyorsan başka bir şey yapalım" demesinin de bir önemi yok. Evet başka bir şey yapalım diyemeyeceğinize göre, kendinizi şimdiden hafta sonuna hazırlasanız iyi olur...
3- Son ilişkiniz
Olur da aranızda böyle bir konu geçerse, bir değil birden daha fazla pembe yalan söylemeye hazırlıklı olun. Son ilişkinizin ne kadar tutkulu olduğunu ya da onu nasıl kıskançlığınızda bunalttığınızı, yeni sevgilinizle paylaşmayacaksınız herhalde değil mi? Bu yüzden siz en iyisi, son ilişkinizi unutun gitsin.
4- Size aldığı hediyeyi ne kadar beğendiğiniz
Kabul edelim, bir insanı ne kadar iyi tanırsanız tanıyın; ya da o sizi ne kadar iyi tanırsa tanısın; insanların birbirlerine beğenecekleri hediyeler alması her zaman çok kolay olmuyor. Yani bu iş biraz kumar gibi; bazen tutuyor bazen de tutmuyor. İşte böyle durumlarda biricik sevgilinizin kalbini kırmamak için size aldığı hediyeyi çok beğenmiş taklidi yapmanızda hiçbir sakıncası yok. Hayır, bu pembe yalan yüzünden kendinizi kötü hissetmeyin diye söylüyoruz...
5- Ona olan sevginiz
Çoğu insan karşındakine tamamen kendini açmak istemediği için ona olan sevgisini tam anlamıyla ifade etmez, edemez. Yani eder de, aslında ifade ettiği kısım, gerçektekinin 3'te 1'i bile değildir... Sadece "Seni seviyorum" diyebilir bazen; "Seni hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum" diyemez. Ya da "Sen benim her şeyimsin, sensiz nefes bile alamıyorum" da diyemez. Bu da böyle bir garip pembe yalandır işte...
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