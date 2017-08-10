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Herkesin sevgilisine hayatında en az 1 kez söylediği 5 pembe yalan

İki insanın bir arada olması ve birbirini bulmasından daha güzel hiçbir şey yok. Elbette aşk dolu birlikteliklerden söz ediyoruz. İşte böyle birlikteliklerde, çiftlerin huzuru ve mutluluğu yakalamalarının sırrı sadece birbirlerine duydukları sevgide saklı değil. Birbirlerine verdikleri güvende, birbirlerine duydukları güvende; dürüstlüklerinde ve samimiyetlerinde de saklı. Onları bir arada tutan şey, aralarındaki bu değerleri korumaları ve sahip çıkmaları da aynı zamanda. Tüm bunlar çok güzel şeyler; ancak böyle birlikteliklerde bile çiftler birbirlerine bazı küçük pembe yalanlar söyleyebiliyorlar. İşte herkesin sevgilisine hayatında 1 kez bile olsa söylediğini düşündüğümüz o pembe yalanlar...

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 12:31:00

1- Arkadaşları hakkındaki gerçek düşünceleriniz

Sevgilinizin en yakın arkadaşının çok yakışıklı olduğunu ya da tam bir gıcık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Aslında ne düşündüğünüzün de pek bir önemi yok. Nasılsa asla gerçek düşüncelerinizi söyleyemeyeceksiniz. Bu yüzden arkadaşları hakkında "Evet ya çok iyi çocuk!" demeye devam...

2- Hafta sonunu aslında nasıl geçirmek istediğiniz

Bu hafta sonu çılgınca gezmek, eğlenmek ya da sevgilinizle baş başa takılmak, bir şehir dışı kaçamağı yapmak istiyor olabilirsiniz... Ama sevgiliniz geçen hafta sonu, ailenizle görüşmenizde size eşlik etmişti. Bu yüzden siz de bu hafta sonunu onun ailesiyle vakit geçirmek zorundasınız. Üstelik size "İstemiyorsan başka bir şey yapalım" demesinin de bir önemi yok. Evet başka bir şey yapalım diyemeyeceğinize göre, kendinizi şimdiden hafta sonuna hazırlasanız iyi olur...

Herkesin sevgilisine hayatında en az 1 kez söylediği 5 pembe yalan

3- Son ilişkiniz

Olur da aranızda böyle bir konu geçerse, bir değil birden daha fazla pembe yalan söylemeye hazırlıklı olun. Son ilişkinizin ne kadar tutkulu olduğunu ya da onu nasıl kıskançlığınızda bunalttığınızı, yeni sevgilinizle paylaşmayacaksınız herhalde değil mi? Bu yüzden siz en iyisi, son ilişkinizi unutun gitsin.

Herkesin sevgilisine hayatında en az 1 kez söylediği 5 pembe yalan

4- Size aldığı hediyeyi ne kadar beğendiğiniz

Kabul edelim, bir insanı ne kadar iyi tanırsanız tanıyın; ya da o sizi ne kadar iyi tanırsa tanısın; insanların birbirlerine beğenecekleri hediyeler alması her zaman çok kolay olmuyor. Yani bu iş biraz kumar gibi; bazen tutuyor bazen de tutmuyor. İşte böyle durumlarda biricik sevgilinizin kalbini kırmamak için size aldığı hediyeyi çok beğenmiş taklidi yapmanızda hiçbir sakıncası yok. Hayır, bu pembe yalan yüzünden kendinizi kötü hissetmeyin diye söylüyoruz...

Herkesin sevgilisine hayatında en az 1 kez söylediği 5 pembe yalan

5- Ona olan sevginiz

Çoğu insan karşındakine tamamen kendini açmak istemediği için ona olan sevgisini tam anlamıyla ifade etmez, edemez. Yani eder de, aslında ifade ettiği kısım, gerçektekinin 3'te 1'i bile değildir... Sadece "Seni seviyorum" diyebilir bazen; "Seni hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum" diyemez. Ya da "Sen benim her şeyimsin, sensiz nefes bile alamıyorum" da diyemez. Bu da böyle bir garip pembe yalandır işte...

 

 

Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:33:45
Etiketler: Sevgili , ilişki , pembe yalan
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