Herkesin kulağı Melih Gökçek'te.. O, şu tweeti attı



İran'daki temaslarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tartışmaya açtığı 'partide metal yorgunluğu' söylemine ilişkin “Belediyelerde iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Davaya inananlar gerekirse istifa ederler. Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin Gökçek'e yönelik olarak söylendiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Gökçek, bu konuşmadan sonra Twitter'da Bilkent'te yapılan çevre yollarıyla ilgili bir animasyon paylaştı.