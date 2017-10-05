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    Herkesin kulağı Melih Gökçek'te.. O, şu tweeti attı

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Görevden alınacağı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ankara'da yapılan bir proje ile ilgili bir mesaj paylaştı.


    İran'daki temaslarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tartışmaya açtığı 'partide metal yorgunluğu' söylemine ilişkin “Belediyelerde iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Davaya inananlar gerekirse istifa ederler. Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin Gökçek'e yönelik olarak söylendiği şeklinde yorumlar yapıldı.
    Gökçek, bu konuşmadan sonra Twitter'da Bilkent'te yapılan çevre yollarıyla ilgili bir animasyon paylaştı. 

    Herkesin kulağı Melih Gökçekte.. O, şu tweeti attı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , melih gökçek , ankara büyükşehir belediye başkanı , twitter , mesaj , istifa
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