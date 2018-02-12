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    Herkesin gözü önünde kaçırılan genç kız böyle kurtuldu

    İHA
    12.02.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Ordu'da 22 yaşındaki genç kız yolda yürürken kaçırıldı. Polis, vatandaşların ihbarıyla kaçıranların peşine düşerken, genç kız bir fırsatını bularak kaçıp yakınlardaki bir başka eve sığınarak kurtuldu.

    Ordu’nun Kumru ilçesinde 22 yaşındaki G.K. adlı genç kız, akşam saatlerinde eve doğru giderken bir araç kaldırıma çıkarak önünü kesti. Genç kız aracın gitmesini beklerken bir anda ortaya çıkan iki kişi genç kızı araca bindirerek kaçırdı. Bunu gören vatandaşlar aracın arkasından koşmak istediyse de başarılı olamadı.

    Polis ve jandarma ekipleri genç kızı kaçıranların peşine düşerken genç kızın Ergentürk Mahallesi'nde bir evde tutulduğu anlaşıldı. Genç kızın bir fırsatını bularak tutulduğu evden kaçtığı ve yakınlarda bir başka eve sığınarak güvenlik güçlerine haber verilmesini sağladığı belirlendi. Genç kızın kaçırma organizasyonunda 5 kişinin görev aldığı, kaçıranlar arasında bulunan bir kişinin genç kızla evlenmek istediği öğrenildi. Genç kız ise polisteki ifadesinde kendisiyle evlenmek isteyen kişiyi ilk kez gördüğünü söyledi.Genç kızı kaçırdıkları belirlenen 5 kişinin ise kimliği belirlendi. Polis ve Jandarma 5 kişiyi her yerde arıyor.

     

     

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    Etiketler: kız kaçırma , kaçırılan kız , son dakika
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