Herkesin bir sırrı vardır

- Şükrü Özyıldız: Nasıl katıldın ekibe?

- Leyla Lydia Tuğutlu: Ferzan Özpetek ile Serra Yılmaz’ın, yeni bir proje için oyuncularla görüştüğünü duydum. Ben de görüşmeye gittim. Birkaç hafta sonra da filme dahil olduğum haberini aldım. Zaten Ferzan Özpetek’i yönetmen olarak çok severdim. Bütün filmlerini izlemiş, “İstanbul Kırmızısı”nı okumuştum. Yönetmen kimliği dışında da kendisine bir sempati duymaya başladım ve sanırım evrene böyle bir enerji yolladım. Onun üzerine bu film için teklif gelmesi çok güzel oldu. Sen nasıl dahil oldun ekibe? Benimle çalışacağın zaman ne hissettin?

- Şükrü Özyıldız: Ben dahil olduğum zaman sen de vardın zaten. Hikayeyi kabataslak haliyle menajerimden dinlemiştim. “Ferzan Özpetek seninle görüşmek istiyor” dendiğinde zaten söylenecek bir şey yoktu. Ekipte Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve senin olduğunu öğrendim. İlk cümlem Leyla varsa ben oynamam oldu (gülüyor). Şaka tabii... Aksine çok mutlu oldum. Birkaç gün sonra okuma provasında seninle tanıştık.

- Leyla Lydia Tuğutlu: Daha önce bu ekipten kimseyle çalışmamıştım ben.

- Şükrü Özyıldız: Galiba bu ekipten kimse kimseyle çalışmadı. Şebnem ve Çağlar hariç.







ŞÜKRÜ, SENİN HAKKINDA OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY DUYMADIM



- Leyla Lydia Tuğutlu: Ben her zaman önyargısız ve beklentisiz başlarım bir işe. Acaba nasıl bir serüvenin içine gireceğiz diye merak ederim. İlk gün de senden iyi bir enerji almıştım.

- Şükrü Özyıldız: Ben de senden almıştım ama aklıma müthiş bir gıybet sorusu geldi. Malum, sektörde hepimizle ilgili duyumlar oluyor. Ne duydun benim hakkımda?

- Leyla Lydia Tuğutlu: Hiç olumsuz bir şey duymadım.

- Şükrü Özyıldız: Olumlu bir şey duydun mu? (gülüyor)

- Leyla Lydia Tuğutlu: Arkadaşlarımla konuşurken Şükrü de var deyice, “Uyumlu ve çalışkandır” dediler.

- Şükrü Özyıldız: Kulaklarımı zaten kötü şeylere kapatırım o yüzden ben de seninle ilgili hep iyi şeyler duydum.





KİMSE BÖYLE BİR OYUNA YANAŞMAZ



- Leyla Lydia Tuğutlu: Ben bu filmdeki gibi bir oyuna kimsenin kolay kolay yanaşacağını düşünmüyorum. Kimse telefonu ortaya koyup de sırlarını uluorta açık etmez. İlla ki gizlenen bir ihanet ya da yalan olması gerekmez. Sonuçta herkesin paylaşmak istemediği bir özeli vardır. Bana göre bu oyunun eğlenceli bir tarafı yok.

- Şükrü Özyıldız: Evet, bu oyuna ben de yanaşmam! Her insanla olan ilişkim farklı, her ilişkide farklı sıfatlara bürünüyorum; babamın oğlu, kız arkadaşımın sevgilisi... Birebirken kurduğun ilişkiyi başkasının görmesine gerek yok. Bu kadarı bile bu oyunu oynamamak için yeterli sebep bana kalırsa... Ama filmde oynanıyor.

- Leyla Lydia Tuğutlu: Özellikle erkekler istemiyor, kadınlar da “Bir şey mi saklıyorsun?” diyor.

- Şükrü Özyıldız: Herkesin bir sırrı vardır. Sır illa bir kötülük anlamına gelmez ki...

- Leyla Lydia Tuğutlu: Çekimler nasıl geçti senin için?

- Şükrü Özyıldız: Aksiyon sahnelerinde olmayı çok severim. Durağan işler daha yorucu. Tek bir masanın etrafında oturuyorsun, kalkmıyorsun, iç aksiyonu yukarıda tutmak çok daha zordu...

- Leyla Lydia Tuğutlu: Benim için de geçerli aynı şeyler. Kıyafetinden saçına her şey hazır halde oturuyorsun masaya, 8-10 saat devam ediyor. Her açıdan, sürekli yemek yiyerek çekildi sahnelerimiz zordu.

- Şükrü Özyıldız: Statik oyunculuk işte. Bu arada çok acayip bir masa vardı nasıl buldun yemekleri?

- Leyla Lydia Tuğutlu: Muhteşemlerdi ama mezelerin içindeki sarımsak başıma bela oldu. Sarımsak çok severim ama tansiyonumu düşürüyordu, ilk günler anlamadım, sonradan aydınlandım.

- Şükrü Özyıldız: Panik atak mı geçiriyor ne, anlamadık. Sürekli “Sol kolum ağrıyor” diyordu. Sette hepimiz panik olduk (gülüyor).

- Leyla Lydia Tuğutlu: Doktoruna sordu Ferzan. Daha az yiyebileceğimin sözünü verdi. Onun da işine gelmiştir çünkü yedim mi çok yiyorum.

- Şükrü Özyıldız: Ben söylemeden kendin söyledin (gülüyor).

- Leyla Lydia Tuğutlu: Ne zaman beni görse yiyordum herhalde...

- Şükrü Özyıldız: Ferzan Özpetek masası diye bir kavram var artık literatürde...





ARTIK GERÇEK ANLAMDA İLETİŞİM KURMUYORUZ

- Şükrü Özyıldız: Bu filmi nasıl tanımlarsın?

- Leyla Lydia Tuğutlu: Güncel ve evrensel bir konu. İlişkilerin günümüzde ne hale geldiğini anlatan çok iyi bir film.

- Şükrü Özyıldız: Şu anda geldiğimiz noktayı işaret ediyor. İletişim enteresan boyutta... Fiziksel olarak orada olmadan her yerde bulunabiliyorsun. Bu da yalan söylemeyi olanaklı kılıyor.

- Leyla Lydia Tuğutlu: Gerçek anlamda iletişim kurmayı da zorlaştırmıyor mu bu durum?

- Şükrü Özyıldız: Zaten artık iletişim kurmuyoruz. Kendi kafamızda bir hayatımız var ve ona devam edebilmek için o an ne istiyorsak onu söylüyoruz. Artık insanlar dönüştü; zaaflarını yaşama şekli, istedikleri için başvurdukları yöntemler değişti.

ALTERNATİF TIPÇI TADINDAYIM

- Leyla Lydia Tuğutlu: Tebrik ediyorum seni, o müthiş yemekler arasında haftalarca kalıp da kilo almayan bir tek sen varsın.

- Şükrü Özyıldız: Sağ ol. Ama 21 yaşındayken çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadım. Ondan sonra yaşam tarzımı değiştirdim, doğal tedavileri öğrendim. Botanik konusunda neredeyse uzmanlaştım. Hangi bitki neye yarar, mineraller, vitaminler derken ciddi bir dağarcığım oluştu. Alternatif tıpçı tadındayım.





BU FİLMDE TÜRK TEPKİLERİ VAR

- Leyla Lydia Tuğutlu: Çekimden önce “Perfetti Sconosciuti”yi izlemiş miydin?

- Şükrü Özyıldız: Setin son haftasına kadar izlemedim ama sonunda Ferzan’ı kıramadım. Sen?

- Leyla Lydia Tuğutlu: Beni neyin beklediğini görmek için izlemiştim.

- Şükrü Özyıldız: Uyarlamada hikaye bize daha yakın bir hale geldi. Türk tepkileri var içerisinde çünkü...

- Leyla Lydia Tuğutlu: Senaryoyu okuduğumda hoşuma gitti ama kafamda kuramamıştım. Filmi izledikten sonra oturdu. Oyuncu olarak Ferzan ve Serra’dan çok doğru tüyolar aldık.

- Şükrü Özyıldız: Oyunculuk anlamında birçok şey öğrendim tabii. BKM ve Ferzan Özpetek setiydi ama tam anlamıyla bir rahatlık hâkimdi. Normalde maddi kaygılar işin şeklini değiştirebiliyor. Burada kaliteden hiçbir şekilde ödün verilmedi. Çalışma koşullarımız insaniydi. Demek istenirse böyle de çalışılabiliyormuş. Sanat yönetimi muhteşemdi bu arada. Dekorda beğendiğimiz çok obje oldu. “Şunu almak istiyorum” diyordunuz, “Belçim Hanım’a gitti” diyorlardı, “Peki şu” diyordunuz “O da Belçim Hanım’a” diye cevap geliyordu. Çok güzel bir Medusa tablosu vardı, onda aklım kaldı bak.