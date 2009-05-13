Herkese nasip olmaz…

O maçta özgüven tazeleyen sarı lacivertli takım 26 senedir bu kupayı bekleyen camiasını yeniden heveslendirmeyi becerebilmişti.

Ama bir türlü peşlerini bırakmayan “kupa laneti” bu hevesi kursaklarda bıraktı.

H.Deniz Çekin yazıyor

Maç başlamadan yaygın kanaat maçın kontrollü geçeceği yönündeydi. Uzatma ihtimalinin de yabana atılamayacağı oyun öncesi tahminlerinde, finallerde izlemeye alışık olduğumuz tatsız-tuzsuz-golsüz ihtimali daha ağır basıyordu.

Yusuf’un attığı mı, Volkan’ın yediği mi desek, gol erken gelince maçın daha başka geçebileceği ihtimalinin de var olduğunu anladık.

Gerçi Güiza sadece Beşiktaş maçlarında gösterebildiği yeteneğini bir kez daha sergileyerek oyunu dengeledi ama ilk yarı böyle bitince Beşiktaş da kupanın tek kulpunu yakalamış oldu.

Uzun süredir sadece maçların ikinci yarılarında futbol oynayan siyah beyazlı takımın bunu alışkanlık haline getirmeleri, bu maçı kazanmalarında en büyük etken oldu.

İkinci yarıda goller Beşiktaş lehine arka arkaya gelmeye başlayınca tekniğin, taktiğin bir önemi kalmadı.

İkinci golden sonra umutla bekleyen, 3. golden sonra mucizeye inanmak isteyen Fenerbahçe taraftarı, 4. golü de görünce stadı erken terk etti.

Görünen o ki bu mağlubiyetle Fenerbahçe’de köklü bir değişimin ilk adımları atılacak. Stadı erken terk eden seyircilerden sonra, yöneticilerden, futbolculardan ve yönetimden camiayı terk edenler çoğalacak.

Beşiktaş’ı güzel futbol sonrası alınan kupa için tebrik ediyoruz.

Mustafa DENİZLİ’nin “büyük” olduğu İzmir’de yeniden büyümesine şahit olmak da farklı bir heyecandı.

En azından bu maç için “şans” kelimesiyle birlikte anılmayacak.