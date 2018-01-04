'Herkese hitap edecek aday göstereceğiz'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday gösterecekleri iddiasına ilişkin, şunları söyledi: “Ortak aday kamplaşma olur. Kendi adayımızı göstereceğiz. Ama sadece aday gösterelim diye değil kazanmak için aday göstereceğiz. Herkese hitap eden bir aday olmalı diye düşünüyoruz. Adayımızı çıkardıktan sonra diğer partiler ne yapar onu bilemem. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeler yerine ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. (Akşener’in ittifak açıklaması) Bunu daha çok parlamento seçimleri ile ilgili söylenmiş olarak algılıyoruz. Geçmişte ittifak yaptık. Koalisyon da kurduk. Uzlaşmacı bir partiyiz.”