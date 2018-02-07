Herkese açık etkinlik: Haliç Okumaları

Edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği ve heyecanla yeni eserlerini beklediği yazarlar, “Haliç Okumaları” kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nin konuğu olmaya devam ediyor. Üniversite’nin Cibali Kampüsü’nde her ay farklı bir yazarı okuyucuyla buluşturan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan “Haliç Okumaları”nın dördüncüsü 13 Şubat Salı günü düzenlenecek. Bu ayki Haliç Okumaları etkinliği Tuna Kiremitçi’nin katılımıyla gerçekleşecek.

“UÇAN HALILARIN AYRODİNAMİK SORUNLARI”NDAN BİR BÖLÜM OKUYACAK

Kadir Has Üniversitesi, 13 Şubat Salı günü gerçekleşecek dördüncü “Haliç Okumaları” etkinliğinde ünlü yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırlayacak. Git Kendini Çok Sevdirmeden, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Dualar Kalıcıdır, Selanik’te Sonbahar, Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları gibi eserleriyle adından söz ettiren ve müzik kariyerinde de edebiyatta olduğu gibi başarılı işlere imza atan Tuna Kiremitçi sanatseverlerle bir araya gelecek. Yazar, “Uçan Halıların Ayrodinamilk Sorunları” eserinden 10 sayfalık bir bölümü katılımcılara okuyacak ve Kalem Ajans kurucusu Nermin Mollaoğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı söyleşide hakkında merak edilenleri yanıtlayacak.

Yazarın aynı zamanda kitaplarını da imzalayacağı etkinlik herkesin katılımına açık olarak, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde 16.00 ila 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.