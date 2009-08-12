Herkes yerinde ise...

Gökmen Avcı yazıyor

9 Ağustos 2009'da olanlar, 14 Mayıs 2006'da olsaydı ne olurdu?

Çok şey olur, yer yerinden oynardı herhalde.

Derler ya, olayları değerlendirirken, dönemin koşullarını göz önünde tutmak lazım diye.

Şöyle ki;

Yer Denizli Atatürk Stadı.

Ev sahibi takım Denizlispor.

Misafir takım Fenerbahçe.

Fenerbahçe teknik direktörü DAUM…

Denizlispor başkanı Ali İPEK…

Fenerbahçe başkanı Aziz YILDIRIM…

Ve futbolcular…

Gelelim 9 Ağustos 2009 pazar gecesine.

Ligin ilk maçı, Her iki takımda 0 puanda.

Fenerbahçe sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ama puan kaybetse de çok önemli değil. Genelde 3 büyük takım, ilk hafta puan kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş Zaten önlerinde daha 33 hafta var. Nasılsa toparlanırlar.

Denizlispor da iyi bir başlangıç yapma niyetinde. Ama çok ta önemli değil. Onlarında önünde 33 hafta var.

Gayet normal başlayan karşılaşmanın ikinci yarısında ışıklar sönünce, uzun bir süre karşılaşma duraksıyor. Sonra birileri gerekli tamiratı yapıyor ve karşılaşma 40 dakika civarı bir kayıp zamanla tamamlanıyor.

Konu ile ilgili yapılan eleştiriler, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde, bir Turkcell Süper Lig karşılaşmasında böyle bir arızanın oluşması yönünde.

O kadar.

Şimdi ise 14 Mayıs 2006 pazar gününe dönelim.

Aktörler hemen hemen aynı.

Ligin son maçı. 33 haftada toplanmış onca puan var ama, her iki takım da hiçbir şeyi garantileyememiş.

Fenerbahçe 80 puanla şampiyonluğun en büyük adayı. Denizlispor'u yendiği takdirde şampiyon…

Denizlispor 36 puanda ve düşme potası sınırında. 4-5 takımla boğuşuyor. Onlarca ihtimal var ve hesaplar yapılıyor. Aslında galip gelirse ligde kalmayı garantiliyor zaten.

Karşılaşma başlıyor ve dakikalar geçiyor gol yok. İlkyarı bitiyor gol yok.

Fenerbahçe'nin tek rakibi Galatasaray ise galip durumda...

Denizlispor cephesinde durum daha iyi... Rakiplerin hemen hemen hepsi puan kaybediyor gibi.

İkinci yarının başında tribünler devreye girip, 15-16 dakika oyunu durduruyor, Operasyon tamam.

Sonra Gaziantep'ten iyi bir haber geliyor. Malatyaspor mağlup ve ligden düştü düşecek. Denizlispor yırttı yırtacak.

Ama Fenerbahçe için durum bu kadar iyi değil. Her geçen dakika daha kötüye gidiyor. Bir de gol yiyince tam bir felaket. Ardından hemen beraberliği yakalıyor.

Ve birçok kişi için zor geçen dakikalar.

Sonuç; Denizlispor 1, Fenerbahçe 1.

Denizlispor ligde kalıyor. Ali İPEK yapacağı şok açıklamaları erteliyor. Bekli de söyleyeceklerini unutuyor.

Galatasaray şampiyon.

Fenerbahçe ikinci. DAUM yolcu. Aziz YILDIRIM başkanlığı bırakmanın eşiğinde…

Bir karşılaşma ve sonucu.

Peki, 14 Mayıs 2006 tarihindeki karşılaşmada, bu pazar gecesi olan arızalar yaşansaydı ne oldu?

Herkes yanmıştı. Bunu kimseye anlatamazdınız.

Onlarca komplo teorisi üretilecekti. Karşılıklı suçlamalar. Karanlıkta, ne pazarlıkların yapıldığı yazılacaktı, çizilecekti. Sonuçta kimse ikna olmayacaktı ve ipler iyice gerilecekti.

Allah’tan o gün bunlar yaşanmadı. (Yaşanabilirdi.) Buna herkesin sevinmesi gerekir. (O gün üzülenler için.)

Bakın aradan 3 yıl geçti. Herkes yerli yerinde oturuyor.

HALA HERKES YERİNDE İSE;

Demek ki, o zaman alınan kelleler, boşaltılan koltuklar boşunaymış.