Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Herkes şikayet ediyordu! O siteler kapatılıyor

    Herkes şikayet ediyordu! O siteler kapatılıyor

    Eray GÖRGÜLÜ-ANKARA
    25.01.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

     Bankacılar, şubelerinde vatandaşa kredi verirken, mevduat açarken, yatırımlarını yönlendirirken anne kızlık soyadı, T.C numarası, doğum yeri gibi kişisel bilgileri yan masadakiler duymayacak şekilde sormakla yükümlü tutuldu. Ayrıca telefon numarasından isim; isimden telefon numarası bulunan internet sitelerine yasak geldi. Bu sitelerden arkadaşın, sevgilinin rehberine ulaşıp, kendisini nasıl kaydettiğini öğrenmek de mümkün olamayacak.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun iki kararı dikkat çekti. Vatandaşlardan gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kurul, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesinin bulunduğunu tespit etti. 

    Kurul, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. 

    SAVCILIĞI SUÇ DUYURUSU

    Kurul kararında, söz konusu faaliyete devam eden internet siteleri ile uygulamalara erişimin engellenmesi amacıyla yetkili kurumlara başvurulacağı ve Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136’ncı maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. 

    BANKADA, BAYİDE FISILTILI DÖNEM

    Kurul, bankalar, telefon bayilerinde olduğu gibi "gişe, masa, banko" şeklinde bitişik düzende hizmet verilen yerlerde vatandaşların kişisel verilerinin korunması kararı aldı. Kurul aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların, birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunluluğu getirdi. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: numara , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri