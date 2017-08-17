Herkes seyrederken o koşup gelmişti! Yaşadıklarını anlattı...

Show TV'de yer alan görüntülerde, aracını durdurak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe etitği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyordü. Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekmişti.











Olay gününü anlatan Hasbiye Günaçtı, arabasını almak için otoparka yöneldiğini ancak bulunduğu sitenin arka tarafında bir kadın çığlığı duyduğunu aktardı. Sitede bulunan başka kadınların da sesin geldiği yöne doğru baktıklarını ve bulundukları yerden herhangi bir şey göremediklerini söyleyen Günaçtı, “Ben kadına yardım ederken yine bir kadın video çekmiş. Çekilen videoya yapılan yorumlarda kadınlar orada şiddete uğrayan kadını kendileri gibi görmüşler. Ben zaten ‘kız kardeşim’ derken kendim olarak görüyorum” dedi.

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre, Günaçtı yaşananları, "Hemen araba koşup bindim ve o tarafa doğru gittim. Vardığımda siyah bir araba kapısı açık şekilde yolda duruyordu. Adamın biri elinde bebeği olan kadının elinden bebeğini almaya çalışıyordu. Ben her zaman olduğu gibi ilk kadının yanına gittim ve ‘Ssnin için ne yapabilirim?’ diye sordum. O da bana, ‘çocuğumu benden almak istiyor. Buradan gitmek istiyorum. Eve gitmek istemiyorum’ dedi. Ben hemen arabaya binmesini ve kendisini oradan uzaklaştırabileceğimi söyledim. Adam kadının arabaya binmesini her açıdan engelliyordu. Fiziksel olarak iri yarı bir adam olduğu için aramızda bir sürtüşme oldu. Ben o seyreden bir grup kadın ve erkeğe bağırdım gelip adamı engelleyip yardım etmeleri için” diye anlattı.

'BEN KIZ KARDEŞİYİM'

Adamın sürekli kendisine 'sen kimsin' dediğini söyleyen Günaçtı, kendisinin de 'kız kardeşiyim' şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Olay yerinden geçen zabıtaların erkeği bir anlık tutmalarıyla bebeğiyle kadını arabaya bindirmeyi başardığını ve olay yerinden uzaklaştıklarını ifade eden Günaçtı, "Çocuğun velayeti kadındaymış ama adam zorla bebeğini almak istiyormuş. Daha önce de kadına defalarca şiddet uygulamış" dedi.