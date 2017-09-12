CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, esas hakkındaki savunmasını dün de sürdürdü. Gözlük alamadığı için savunmasını hazırlayamadığını belirten Sönmezateş, “Bana bu gözlüğü aldırmayanlar Ankara'ya şirin mi gözükmeye çalışıyor?” dedi. Daha önceki duruşmada, rutin üst araması sırasında 13 yaşındaki kızına görevli kadın infaz koruma memurlarınca tacizde bulunulduğunu iddia eden Sönmezateş, yine dile getirdiği bu olayın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Sönmezateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

BURADAN ÇIKMAYACAĞIM

"Bizden nefret ediyor olabilirsiniz. Kızlarımın tek suçu benim çocuklarım olmasıdır. Beni sevmemeye devam edin, çocuklarımı cezalandırmayın. Cezaevinde mermi çekirdeği buldum. Bunun ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu yargılama sonucunda çıkacak kararın adil olmayacağına inanıyorum. Sorumluluk alan tek general benim. Buradan çıkmayacağımı biliyorum.

KRALIN PEŞİNE DÜŞÜN

Özcan Karacan, Süzme FETÖ’cü. Çarşamba günü neden İzmir'e geldi, kimlerle görüştü? Olaydan 12 ay sonra yakalanan kişinin buraya getirilmemesi, çapraz sorguya girmemesi, adalet duygumu yaralıyor. Kimse onurlu durmadı. Herkes, 'Benim haberim yok' diyor. Herkes salağa yatıyor. Bu kadar insanı tuğgeneralin yönetmesi mümkün değil. Kral kim, onun peşine düşün. Bu kadar adamı kim organize etti? İyi ki darbe gerçekleşmemiş, emrin arkasında duranlar başa geçmemiş."