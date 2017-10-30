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    Herkes onun peşinde

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallığa bağlı Galler'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Lillith adlı vaşağın parktan kaçtığı açıklandı.

    Independent gazetesinin haberine göre, standart bir ev kedisinin iki katı büyüklüğündeki Avrasya vaşağı Lillith, Ceredigion bölgesindeki Borth Yabani Hayvan Krallığı adlı yaban hayatı parkından kaçtı.
    Parktan yapılan açıklamada, Lillith'in insanlar için tehlike teşkil etmediği belirtilmekle birlikte vatandaşlar hayvana fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

    Açıklamada "Eğer onu görürseniz, lütfen yanına yaklaşmayın. Hemen, polisle ya da hayvanat bahçesiyle irtibata geçin." denildi. Vaşağın günde 19 kilometre yol katedebileceği ancak yaşadığı çevreden çok uzaklaşmadığı kaydedildi.

    Etiketler: vaşak , hayvanat bahçesi , galler
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