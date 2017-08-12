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    Herkes ona 'şeytan' diyor

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 12:53Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 12:53

    Teşhis edilemeyen tıbbi hastalığı nedeniyle anormal derecede büyük ellere sahip olan Hindistanlı Tarık, lanetli olduğuna inanan köylüler tarafından ‘Şeytan’ lakabıyla anılıyor.

    Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Tarık, doğuştan gelen ve teşhis konamayan hastalığı nedeniyle anormal derecede büyük ellere sahip.

    Bazı doktorlar tarafından fil hastalığına sahip olduğu düşünülen Tarık’ın ellerinin uzunluğu 31 santimetreye kadar ulaşıyor.

    Anormal boyutlardaki ellere sahip olmasını bir lanetin ürünü olarak gören köylüler tarafından ‘Şeytan’ olarak çağrılan Tarık, elleri diğer öğrencileri korkuttuğu için okula kabul edilmiyor.

    Herkes ona şeytan diyor

    Babasını kaybettiğinden beri tedavi masraflarını karşılayabilecek durumda olmadıkları için doktora görünemeyen Tarık, yine de bir gün iyileşeceğine olan inancını koruyor.

    Tarık, ‘İnsanlar durumumun bir lanet sonucunda oluştuğuna inanıyorlar. Tedavi edilebilecek tıbbi bir durum olduğunu bilmiyorlar.’ ifadelerini kullanıyor.

    Yemek yemek, giyinmek gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirirken bile yardıma ihtiyaç duyan Tarık, diğer çocuklar gibi normal ellere sahip olmak ve okula gidebilmek istiyor.

    Etiketler: hindistan , hint , Uttar Pradeş
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