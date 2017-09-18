Herkes öldü sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı

Olay, saat 21.30'da Topkapı çıkışı çevre yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolda 16 FK 532 plakalı kamyonetini çalışır halde bırakarak direksiyon başında sızıp kalan A.N. (54) adlı vatandaş, ilk başta görenleri korkuttu. Hiç hareket etmeyen A.N.'nin durumundan şüphelenen vatandaşlar, hemen polise haber verdi.

POLİS ZOR UYANDIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün sızdığını fark ederek bir süre uyandırmak için çaba sarf etti. Sonunda uyanan alkollü sürücü 112 acil ekiplerinin de yardımı ile kamyonetinden indirilerek, ambulansa taşındı.

N.A.'nın 296 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Alkollü sürücünün kamyoneti otoparka çekilirken, ehliyetine de el konuldu.