Herkes o detaya takıldı! Çorapları konuşmasının önüne geçti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, özgürlükçü fikirleri ve yakışıklılığı kadar modaya uyan, şık giyimiyle de konuşuluyor. Başbakan, son olarak, New York’taki üst düzey toplantıdaki çorap seçimiyle gündeme geldi. Lincoln Center’daki Bloomberg Global Business Forum’da ve Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın etkinliğinde görülen Trudeau, çoraplarıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Ekonomik büyüme, yoksulluk, girişimcilik gibi konularda konuşan Trudeau, Star Wars karakteri Chewbacca’lı çorapları fark edilince, sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline geldi. Başbakanın bir Star Wars hayranı olduğunu ortaya seren çorapları nedeniyle pek çok sosyal medya kullanıcısı, Trudeau’yu öven tweet’ler attı. Star Wars serisinin yapımcısı William Shatner da “Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Chewbacca’lı çorap mı?” diye esprili bir not yazdı.

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