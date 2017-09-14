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Herkes merak ediyor: Dolar neden yükseliyor?

Zeynel BALCI
14.09.2017 - 13:26 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:28

Dolar/TL kurunda Ocak ayından bu yana devam eden düşüş hareketi tepki alımları ile karşılaştı.

Küresel ekonomide artan risk iştahı, gelişen ülkelere ve Türkiye’ye para girişleri, doların Trump’a olan güvenin azalması ve ABD merkez bankasının (Fed) faiz artırım konusunda yavaş davranması gibi gerekçelerle değer kaybı iç piyasalarda dolar/TL kurunu aşağıya çekmişti.

Son günlerde, dış piyasalarda ABD dolarının hafif değer kazanması ve ABD uzun dönem bono faiz oranlarının yükselmesi, içeride bankalar faiz indirimi konusunda telkinler olabileceği dair açıklamalar, yine dış piyasalarda Dolar/TL swap faiz oranlarındaki gerileme, zorlaşan gündem ve dolar/TL kurunun 3.94 TL seviyesinden başlayan düşüşünün teknik olarak önemli destek noktalarına çekilmiş olması tepki alımlarına gerekçe olarak görülebilir.

TEPKİ ALIMLARI
Teknik analiz açısından yaklaşacak olursak… 3.40 ve 3.35 önemli destek noktaları olarak görülüyor. 3.40 seviyesinin altına kaçak yapıp (ayı tuzağı görünümü) tepki verdi. 3.40-3.35 destek bandı orta dönem için de önemli. Satışla karşılaşılması muhtemel direnç noktaları 3.47 ve 3.53 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satışlar görülebilir. Tepki çıkışının güç ve ciddiyet kazanması için daha ciddi görülen 3.53 seviyesinin geçilmesi gerekecek.

Bu güç henüz oluşmuş değil. 3.53 seviyesinin geçilmesiyle son dönemde oluşan çıkış formasyonlarından “alçalan takoz” formasyonu işlerlik kazanabilir. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaşabilir.
Herkes merak ediyor: Dolar neden yükseliyor

Etiketler: Dolar/TL , Dolar ne kadar , euro ne kadar
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