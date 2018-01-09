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    Herkes krizi bitirecek fotoğrafı merak ediyor

    AA
    09.01.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Türk-Alman ilişkilerinde yaklaşık iki yıldır devam eden iniş çıkış ve gerilimin ardından, son aylarda karşılıklı yumuşama dönemine girildi.

    ANKARA ile Berlin arasındaki ilişkiler, komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren şiir okuması, Almanya Federal Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili karar tasarısını kabul etmesi, Türk siyasetçilerin 16 Nisan referandumu öncesinde Almanya’da siyasi etkinliklere katılma girişimlerinin engellenmesi ve Alman milletvekillerine Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret yasağı gibi gelişmeler nedeniyle bozulmuştu. 

    Almanya’da 24 Eylül 2017’deki genel seçimin ardından, iki ülke arasındaki gerilim yerini yumuşamaya bıraktı. Bu yumuşamada karşılıklı atılan iyi niyet adımlarının en önemlileri şöyle:

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