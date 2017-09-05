Herkes ‘Kim bu cani’ diye merak ediyor

ALMANYA’nın aylardır beklediği dava Freiburg kentinde başladı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Maria L.’ye tecavüz edip öldürmekle suçlanan Afganistanlı mülteci Hüseyin K., ilk duruşmaya çıktı. Üniversite öğrencisi Maria L., eğlenceden evine bisikletiyle dönerken Hüseyin K.’nın saldırısına uğramıştı. Maria L.’ye önce şiddet uygulayan Hüseyin K., tecavüz ettikten sonra nehre atmıştı. Genç kızın cesedi, günler sonra nehirde bulunmuştu.





Duruşmaya halk büyük ilgi gösterdi. Mahkemenin girişinde uzun kuyruk oluşturan izleyiciler, üzerleri arandıktan sonra salona alındı. Sanık da ellerinde kelepçe ve ayaklarında zincirle duruşma salonuna getirildi.

SAVCI AYRINTILI OLARAK ANLATTI

Savcı iddianamesini okurken, sanığın, Maria L.’ye saldırdığını, kurbanın bilincini yitirdiğini söyledi. Savcı, saldırının şekliyle ilgili ayrıntılar da verirken dinleyicilerin tüyleri ürperdi. Savcıya göre sanık önce genç kızı belden yukarı zorla soydu, boynunu, göğsünü ve cinsel organını ısırdı. Kurbanın baygınlık geçirmesinden sonra da tecavüz ettiğini iddia eden savcı, “Eğer Maria nehre atılmasaydı şimdi aramızda yaşıyor olacaktı” dedi.

HAKİM DURUŞMAYI KAMUOYUNA KAPATTI

Sanık Hüseyin K., mahkeme başkanının, “İfade verecek misin?” sorusuna olumlu cevap verdi. İfadesine 19 yaşında olduğunu söyleyerek başlayan sanık, iki yıl İran’da kaçak kaldığını daha sonra da Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçtiğini anlattı. Yunanistan’da çöpten bulduklarını yiyerek ve hırsızlık yaparak yaşamını sürdürdüğünü anlatan Hüseyin K., daha sonra Balkanlar üzerinden Almanya’ya geldiğini söyledi. Almanya’da kaldığı sırada esrar ve eroin de dahil farklı uyuşturucular aldığını anlatan sanık, Yunanistan’da genç kıza tecavüz etmesini anlatacağı bölüme sıra gelince savunma avukatlarının isteği üzerine hakim duruşmayı kamuoyuna kapattı, izleyicileri dışarı aldı.

Sanık yaşının 19 olduğunu iddia etmesine karşın, iki farklı bilirkişi ise mahkemeye sunduğu raporda sanığın yaşının en az 22 olduğuna yer verdi.